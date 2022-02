POLITICÓN: UN PODEROSO

I. UN PODEROSO

Lo ocurrido en Arteaga, de Ramiro Durán, no es cosa menor. En el ejido Sierra Hermosa hubo pleito por el derecho de vía, o de paso, entre un particular y ejidatarios. Llama la atención primero que la Policía Estatal, de Sonia Villarreal, haya respondido de forma rápida a su auxilio, y en segundo lugar, que el mando único de Arteaga no interviniera ni siquiera para calmar los ánimos. Se quejan los ejidatarios de haber sido amedrentados con armas largas. ¿Quién será el poderoso hombre que puede tapar caminos ejidales y recibir la protección de las corporaciones?

II. MANEJO LIMPIO

La administración de los recursos federales en el 2020 es -históricamente- de las más limpias por parte de la administración de Miguel Riquelme. La Auditoría Superior de la Federación cerró la revisión de los recursos que envía el Gobierno Federal a Coahuila, y fueron mínimas las observaciones, nada significativas. Aquí resaltan dos funcionarios: Blas Flores, Xavier Herrera y Teresa Guajardo.

III. DEMANDA POR LA CASA GRIS

El caso de la Casa Gris o Casa de Houston, Texas, en la que se vio involucrado el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue resonando, no obstante los esfuerzos de AMLO y todo su equipo de comunicación por distraer a la opinión pública, criticando severamente a los medios. Ayer la senadora panista Xóchitl Gálvez presentó una denuncia sobre el asunto, y lo trascendente, es que le fue admitida en Estados Unidos, para investigar un posible conflicto de intereses porque la mansión es propiedad de un ejecutivo proveedor de Pemex. No hay vuelta de hoja, por enésima ocasión en EU se aplicará la justicia -sea cual sea- por un asunto bochornoso en México.

IV. SENADORES OPACOS

Los azules en el Senado, en especial Xóchitl Gálvez, andan muy activos, sin embargo, Morena y sus aliados votaron en contra de considerar de urgente y de obvia resolución que Pemex transparente los contratos otorgados a la empresa Backer Hughes -la de la Casa Gris-. Así votaron los coahuilenses: Armando Guadiana en contra, Eva Galaz ni se preocupó por asistir, y Verónica Martínez a favor.

V. PRIORIDADES PARA SALIR A FLOTE

En el primer informe -de su segundo período-, el rector de la UAdeC, Salvador Hernández, puso en claro las necesidades de la Universidad en orden de prioridad para salir a flote financieramente hablando: resolver el temas de las pensiones, una reingeniería en el área administrativa y obtener más recursos federales. Excepto en reducir la nómina administrativa, tiene injerencia el Gobierno Federal, y aquí es donde debe verse el apoyo de los diputados federales. Hernández Vélez fue arropado por el priismo coahuilense, desde el gobernador Miguel Riquelme, hasta los alcaldes de la región.

VI. AUSENCIA

Cuentan en la Comarca Lagunera, donde conocen bien a Javier Guerrero, funcionario del IMSS a nivel nacional, que su ausencia no es por guardarse de la crítica rumbo al 2023, sino más bien por problemas de salud. Guerrero no ha salido a aclarar, ni afirmando, ni desmintiendo que su poca aparición en público se deba a su salud. En Coahuila y La Laguna hay gente que lo estima y está preocupada por saber la realidad.

VII. OPERATIVO VIAL

Una de las problemáticas viales que más ponían los pelos de punta a los saltillenses se empezó a solucionar ayer. El alcalde José María Fraustro dio instrucciones a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Federico Fernández, para arrancar un operativo para agilizar el tráfico sobre el bulevar Nazario Ortiz en el sentido de norte a sur. Para lograr esto ahora el transporte de personal deberá circular por las laterales, y así mejorar el flujo en Nazario y en su paso deprimido para tomar el periférico Luis Echeverría. Los saltillenses saben que estos autobuses hacían dobles filas e invaden carril. El operativo incluye elementos de tránsito y control manual de los semáforos en horas pico.

VIII. TORMENTA SIMULADA

El INE, de Lorenzo Córdova, anda haciendo su tormenta en un vaso de agua. Dice que están en riesgo elecciones locales por bajo presupuesto en los organismos electorales locales, quizás en algunos sea realidad, pero no en todos. Colocan a Coahuila con un recorte del 49 por ciento, y es cierto, pero es porque no es año electoral, así de simple. ¿De qué manera puede entonces explicar Lorenzo y Gabriela de León que con “ahorros” construyeron un edificio sede?

IX. A VIGILAR DURANGO

Que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, refrendó su confianza en el coahuilense Marcelo Torres, ex presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso coahuilense. Marcelo y Gustavo Madero serán los encargados de vigilar por parte del bando azul que en Durango se celebren elecciones limpias, para así, poder mantener el poder que hoy en día está en manos de José Rosas Aispuro. Marko designó los coordinadores en las entidades donde habrá elecciones; en Aguascalientes van Santiago Creel y Agustín Rodríguez; en Tamaulipas, Julen Rementería; mientras que en Quintana Roo fue designado Emilio González; en Oaxaca, Oswaldo Contreras, y en Hidalgo, Javier Azuara.