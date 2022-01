POLITICÓN: UNIDOS

I. UNIDOS

Hay quienes dudaban del carisma de Chema Fraustro, el nuevo alcalde de Saltillo, pero no hay duda que su personalidad es apreciada y respetada por la clase política, empresarial y el saltillense de a pie, logrando un gran poder de convoctaria en su toma de protesta. La gran escena del evento fue ver llegar juntos al gobernador Miguel Ángel Riquelme, Manolo Jímenez, Miguel Mery, Eduardo Olmos y Verónica Martínez. Quizá en un futuro Manolo y Verónica puedan ser adversarios por la gubernatura de Coahuila, no se puede descartar que haya una sopresa jurídica y obliguen a llevar a una mujer como candidata, pero en estos momentos se mostraron unidos ante la continuidad del PRI en el gobierno de Saltillo.

II. SIN DIFERENCIAS

Chema recibió el apoyo total del Gobernador para seguir conduciendo a Saltillo de forma acertada, y el Alcalde a su vez le agradeció a Manolo el trabajo y los indicadores que le deja en materia de seguridad y desarrollo... aunque es bien sabido que entre estos últimos hubo diferencias. Una cosa es una cosa, y otra, otra, dicen en mi pueblo, pero el trabajo de diálogo y negociación al interior del partido también se nota.

III. ARROPADO

El evento de Chema Fraustro en el Paraninfo del Ateneo tuvo gran convocatoria, destacando la presencia de Enrique Martínez y Martínez, el único exgobernador de Coahuila que, pareciera, tiene vía libre para pararse en cualquier evento político del estado. También estuvo el diputado federal Jaime Bueno, quien buscó en su momento la candidatura en Saltillo; y Beatriz Dávila, esposa del Alcalde, su principal aliada, con quien llegó de la mano antes que nadie al evento, visiblemente emocionada.

IV. IMPUGNACIÓN

La que estuvo durante estos últimos 6 meses con la espada de Damocles sobre su cabeza es la hoy alcaldesa de Múzquiz Tania Flores, y es que sobre ella existía en los expedientes del gobierno estatal una bien fundamentada impugnación legal que habría complicado su llegada a la alcaldía o por lo menos evitaría su permanencia en el Congreso del Estado durante estos últimos 6 meses, un buen abogado electoral realizó los estudios pertinentes que pudieron meter en muchos problemas a la hoy alcaldesa, esta situación fue manejada con muchísima discreción, el punto es que puede ser una buena lección para futuros candidatos que son diputados y quieren saltar a buscar una alcaldía y en el que ya no habrá palancas poderosas que puedan frenar el golpeteo político. De todo se debe aprender.

V. SIN TON NI SON

Al que no se ve dónde vaya a continuar su ruta política en el corto plazo es a Alfredo Paredes López, exalcalde de Monclova, y es que el panista más priista de Coahuila, no tiene por ahora puesto en el Gobierno del Estado, aquí lo habíamos mencionado como un posible sustituto de Jaime Guerra Pérez, para ocupar la secretaría de Fomento Económico en estos últimos dos años. Nos dicen nuestras fuentes que por lo pronto el expresidente de Canacintra se quedar en su lugar, aunque no es segura su estancia hasta el final. Así que el señor Paredes deberá buscar chamba dentro de su partido para seguir vigente en la vida política del Estado.

VI. ¿NO HAY QUINTO MALO?

Reza el dicho popular de la fiesta brava que en la quinta posición es en la que se consideraba al mejor toro del cercado, en el caso del ayuntamiento de Arteaga las apuestas para que esto suceda son no es tales, y es que la mafia de los Durón quieren hacerse pasar como los nietos del General Antonio López de Santa Anna que duró en la presidencia seis períodos, acá ya llevamos cinco períodos dice la gente buena de Arteaga, ¿apoco en los más de 20 mil habitantes no puede haber uno que no se apellide Durón? se preguntan los habitantes en la ciudad de la manzana, y es que Ramiro ya había sido fue premiado sin ningún mérito profesional con una notaria pero al parecer se aburrió rápido y su papá le regaló la alcaldía. Esperamos sinceramente que este sea el último miembro de este clan que llegue al poder de manera continúa, hay que recordar el agua estancada se convierte en veneno.

VII. POCOS CAMBIOS PERO SUSTANCIALES

Tanto la llegada de Mario Mata Quintero a Fomento Económico posición en la que ha destacado por su buena calidad de directores en la figura de Blas Flores González y su antecesor Juan Carlos Guerra López, como la de Lydia González Rodríguez a dirigir el Instituto de la Mujer tiene varias lecturas, una muy básica es que es el reconocimiento de su buena cara en los grupos antipriistas de la ciudad, otra un poco más complicada era que había al interior del partido un cuestionamiento a algunos puestos de regidores y de diputados en la última elección que veían tenían menos méritos que los hoy premiados en Mario y en Lydia. Bien por Chema en abrir el juego a personas responsables y creativas que siempre son necesarias para los gobiernos.

VIII. FLORA

A los que se les vio por San José del Cabo en particular cenando en el famoso restaurante Flora Farms, fue a la pareja del año Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León, este lugar es altamente popular en el gusto de los magnates estadounidenses y ha sido referencia de moda por su comida hecha con ingredientes cosechados en el lugar, además de que fue escogido por el famoso cantante principal del grupo Maroon Five, Adam Levine, para casarse hace dos años, sin duda Samuel y Mariana llamaron la atención de los comensales, y como bien se ha dicho no hay problema de que tengan vacaciones los gobernantes, el problema es que hoy Nuevo León tiene un incremento importante de homicidios y lo que esperan los regios es que sus autoridades pongan todo el foco en este importante tema y no tanto en seguir tendencias de la farándula.

IX. AMLO DERRIBADO

En donde se notó que no hay olvido es en los habitantes del municipio mexiquense Atlacomulco, cuna del priismo de Edomex, y es que el 2022 amaneció con la noticia de que fue derribada una estatua recién revelada del presidente Andrés Manuel López Obrador, curioso el dato de que hayan sido la cabeza y las piernas, las extremidades que fueron separadas de la escultura, ¿será ésta una acción del vandalismo de esa ciudad? ¿o un mensaje claro realizado por la nueva alcaldesa Marisol Arias Flores?, y es que ese bastión tricolor se niega a aceptar que Morena tiene el camino pavimentado por el mismo gobernador priista Alfredo Del Mazo. Dirán los mal pensados que lo único que busca es garantizar que su futuro no se vea envuelto en problemas de corrupción.