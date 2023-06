POLITICÓN: Urgen vuelos en Región Sureste

I. DESPEGAR

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ha reiterado que su entidad podría tener su propia aerolínea, “Chiapas Despega”, con la cual fortalecería la promoción turística de aquella entidad con rutas domésticas que toquen al menos media docena de ciudades, entre ellas tres chiapanecas. No se ha presentado ningún proyecto concreto, ni se ha planteado una fecha para el despegue de aviones -que además serían “low cost”- pero dado que el mandatario lo ha dicho en más de una ocasión, pareciera que sí está buscando en serio concretar la posibilidad.

II. ¿Y NOSOTROS?

Viendo desde Coahuila lo afirmado allá en el sur resulta obligado preguntarse si no podría explorarse una fórmula similar acá, para por fin llenar el vacío que existe en el feudo de Gerardo “El Yayo” Martínez en materia de vuelos comerciales. Porque si los chiapanecos tienen posibilidades de concretar la idea, se antoja que en estas latitudes contamos con mejores condiciones para echar a volar un proyecto de similares características, ¿o no?

III. NO CUADRA

La crisis que vive el municipio de Matamoros por el colapso de su sistema de distribución de agua potable podría tener reverberaciones en la institución que comanda Manuel Rodríguez Briones. ¿Por qué? Dicen los enterados que al ver el tamaño del problema no faltó quien preguntó por qué ninguno de los pozos con que cuentan está operando con normalidad, si en los registros de gastos aparecen múltiples partidas por concepto de mantenimiento, acción que de haberse realizado correctamente debería garantizar el abasto o, por lo menos, debió atemperar el tamaño de la crisis.

IV. ¿COINCIDENCIA?

Una explicación que anticipan los malpensados de aquellos lares es que el titular del Simas, Servando Zárate Muñoz, fungió nada más y nada menos que como coordinador de la campaña del recién electo Raúl Onofre Contreras y por allí debería comenzar a buscarse la punta de la madeja que debe jalar el titular de la ASE. Piensa mal y acertarás, aconseja con sabiduría la voz popular y este parece un ejemplo clásico del acierto de dicha conseja.

V. ¿Y EN SU TIERRA?

Y hablando del agua, la saltillense Rosario Sánchez ha sido incluida en la más reciente edición de la colección “Quién es quién”, elaborada por la editorial estadounidense Marquis, por su trabajo científico en torno al vital líquido y su gestión. La experta, que trabaja para la universidad Texas A&M, ha realizado múltiples estudios sobre el tema y recientemente destacó por el mapeo que con su equipo realizó de los acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos. Ya sólo le falta el reconocimiento más importante: el de ser profeta en su tierra, donde mucho tendría para aportar... pero primero tendrían que invitarla, por supuesto.

VI. INFLUYENTES

Y ya que hablamos de reconocimientos, la prestigiosa revista Time publicó su lista de las 100 empresas más influyentes e incluyó entre ellas a tres que tienen lazos con Saltillo: John Deere, la automotriz BYD y la empresa de servicios de diseño e impresión Canva. Esta última ha desarrollado una alianza estratégica con Grupo VANGUARDIA para ofrecer a sus usuarios impresión de alta calidad a nivel local.

VII. BANDERA

No pierda de vista el tema de la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque esa podría ser la bandera que comience a agitar la oposición luego de la paliza que recibieron en la jornada electoral del pasado 4 de junio. Y es que entre tantos temas sobre la mesa, nadie ha reparado en un hecho puntual: cuando Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa para crear la figura, ésta se definió no solamente para la presidencia, sino también para las gubernaturas, solo que las legislaturas estatales han sabido escurrir el bulto y no han incorporado la regla en las normas locales. Pero al calor de la sucesión presidencial todo podría pasar.

VIII. DESVARÍOS

El calor nos está volviendo locos... o eso parece desprenderse del señalamiento de la Fiscalía de Gerardo Márquez en el sentido de que no hay evidencia que “La Banda del Mazo”, que el miércoles asaltó una sucursal bancaria en Saltillo, haya conseguido llevarse algún botín luego de aterrorizar a quienes se encontraban en la institución. ¿Acaso estarían sólo tratando de emular a Michael Douglas en aquel famoso thriller noventero, “Día de Furia”?

IX. RETO

Mucho dará de qué hablar el mensaje remitido presuntamente por el Cartel del Noreste al Presidente. El hecho de que se plantee la expedición de una “Ley de Justicia Transicional” es un dato que haría pensar en la posibilidad de una desmovilización total de los grupos criminales, un tema que se ha discutido exhaustivamente en otros países pero no en el nuestro. Vaya reto con el cual debuta Luisa María Alcalde, recién nombrada secretaria de Gobernación y quien tendría a su cargo, al menos en teoría, el análisis del tema y el planteamiento de una ruta para comenzar a dialogar con los cárteles.