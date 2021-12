POLITICÓN: VA CAMBIANDO

I. VA CAMBIANDO

Que desde la llegada de Leticia Bravo Ostos y Óscar Daniel Rodríguez al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, las cosas van cambiando. Imponer acciones y tomar decisiones ya no es miel sobre hojuelas como lo era antes para la presidenta Gabriela de León. Además Óscar y Leticia encontraron un consejero aliado, Juan Antonio Silva, quien es agudo para la crítica, sobre todo cuando se trata del ejercicio del gasto. La situación es tan cambiante que se habla de la salida del secretario ejecutivo, Francisco Torres. Además hay gente cercana a la Presidenta que ya no está conforme, pero el sueldo es bueno.

II. REDISEÑO

Ya le va a tocar a Chema Fraustro hacer implementar un rediseño de las rutas de transporte urbano. Con eso de la pandemia algunas rutas se fueron a pique y están a punto de desaparecer. Aunque la actual administración municipal de Manolo Jiménez ha iniciado los trabajos para reordenar el transporte urbano, pero ya prácticamente están por ceder la estafeta.

III. EL CIERRE

El próximo lunes 6 de diciembre en la última comparecencia programada de la glosa del Cuarto Informe del gobernador Miguel Riquelme, el cierre lo hará Gerardo Berlanga Gotés. Lo interesante del asunto es que Gerardo dejó la Secretaría de Infraestructura para asumir la nueva Secretaría de Inversión Pública Productiva. Para empezar, no tiene más de un año esta dependencia, por lo cual lo único que puede informar son los proyectos que trae entre manos para aumentar la competitividad del estado a través de inversiones entre la administración pública -estado y municipios-, y la iniciativa privada. Ahí se sabrá con exactitud cuáles proyectos están en puerta.

IV. ELECCIÓN

En el PAN Coahuila andan deshojando la margarita de si hacen o no elección para el Comité Directivo Estatal. Como se sabe, únicamente la planilla de Elisa Maldonado se registró para sustituir a Chuy de León. El Consejo Estatal deberá decidir si se convoca a elección o bien a que se emita el voto de confianza para ratificar a Elisa. Dicen algunos panistas que se hacen bolas porque quieren, porque desde arriba Elisa tiene paloma y estrellita.

V. EN NEGOCIACIONES

Que Enrique Martínez y Morales anda en pláticas con el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank por sus siglas en inglés) para ver si se animan a financiar la segunda etapa de la Línea Morada. El “Nadabank” como le decían antes a manera de chascarrillo, ahora sí trae sal para el aguacate y puede financiar proyectos como la línea de conducción del agua tratada de Saltillo, para que llegue ahora hasta la empresa Holcim, casi en los límites con Nuevo León. Las negociaciones con el Banco es porque la segunda etapa de la línea tendría un costo de hasta 90 millones de pesos, pero los beneficios serían muchos para empresarios y población.

VI. NUEVAS IDEAS

En Arteaga, las empresas que están llegando, y que no sólo demandan el espacio para instalarse, sino servicios y hasta lugares para que sus ejecutivos vivan con tranquilidad dicen que el Pueblo Mágico es bonito y atractivo, pero tiene muchas carencias. A Everardo Durán le quedó grande ya este municipio, ahora tocará el turno a su sobrino Ramiro saber si puede o no con el paquete. La principal ventaja, dicen los empresarios, es su juventud y que trae nuevas ideas.

VII. DOSIS DE REFUERZO

Además de los adultos mayores, también los profesores alcanzarán dosis de refuerzo ante la llegada de Ómicron. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado instrucciones para que los adultos mayores sean los primeros en recibir una dosis de refuerzo, es decir, una tercera vacuna de las autorizadas en México. Pero los maestros, ni tardos ni perezosos aprovecharon y han gestionado que para ellos también exista un refuerzo, debido a que a ellos les aplicaron la llamada CanSino, la cual según expertos, pierde efectividad. El magisterio de todo el país clama por una nueva vacuna. En Coahuila el líder de la Sección 5 del SNTE, Rafael González, ya anda diciendo que sí se les aplicará.

VIII. RELUMBRÓN

El que sigue con sus obras de relumbrón, ya para despedirse y ceder el mando a su hermano Pablo, es el alcalde de General Cepeda, Juan Salas. Su administración fue un desastre sobre todo en lo que respecta a servicios primarios, y más que nada recolección de basura, pero quiso dejar su huella al hacer un monumento a la entrada del pueblo, no obstante las muchas carencias que hay.

IX. NO LE AYUDAn

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muchas ollas en la lumbre en Coahuila, pero su equipo no le ayuda. Ahí tiene que no avanza el rescate de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, trabajo que le encargó a Manuel Bartlett. También al director de la CFE le pidió estar al pendiente de los carboneros y es fecha que no se sabe nada de los nuevos contratos multianuales. En La Laguna, la Conagua logró destrabar algunas cosas, pero aún hay amparos que impiden el proyecto Agua Saludable de La Laguna. Algunos municipios cercanos a la franja fronteriza continúan a la espera de que les resuelvan entrar a los beneficios del precio barato de la gasolina y menores tasas en IVA e ISR, además todos están a la expectativa de la regularización de los carros “chocolate”.