POLITICÓN: Va para atrás la transparencia

I. ESTABA CANTADA

En la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso local, la cual encabeza la morenista Lizbeth Ogazón, hubo unanimidad para proponer al pleno a Dulce Fuentes Mancillas como la próxima comisionada del ICAI, el cual trabajará solamente con tres personas en el Consejo General, después de que funcionara con cinco, pero se le hizo un recorte. La designación de la funcionaria del municipio de Saltillo estaba muy cantada, desde el registro. Nadie se explica cómo es que se definen funcionarios desde antes que se emita la convocatoria para la sustitución de órganos autónomos, que se supone, deben ser ciudadanos. En fin, en lo dicho, para atrás la transparencia.

II. UN MAL NACIONAL

Pero si en Coahuila, bajo el pretexto del ahorro, se echan para atrás en transparencia, a nivel nacional no se diga, porque el Senado de Alejandro Armenta no cede para nombrar también a los consejeros del INAI que faltan para que pueda funcionar correctamente el derecho a la información de los ciudadanos. ¿Quién se beneficia? Los sujetos obligados, entiéndase gobiernos federal, estatal, municipales, los poderes y todo tipo de ente público.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Rescate de mineros en Coahuila, ¿como estrategia de campaña?

III. VACACIONES CON REZAGO

El rezago que se generó durante la falla en el sistema del Registro Público de la Propiedad tendrá que esperar, porque hasta ayer estaba firme el período vacacional de 15 días para el personal. Además, algunos particulares y notarios han comentado que efectivamente, después de las fallas del RPP, se emitieron muchos asuntos en el boletín registral, pero todos estaban en estatus de suspendido, es decir, que ni para atrás, ni para adelante. Lo único bueno es que se aclara que no volverán a cobrar el trámite, pero los usuarios tendrán que ir a reclamar personalmente, claro hasta que Mónica Zertuche y Sergio Mier regresen de vacaciones, por ahí del 31 de julio próximo, casi casi empezando el otro mes.

IV. MÁS Y MENOS PESO

Los que se van a encontrar en Coahuila, pero no para saludarse, serán Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Las corcholatas de Morena vienen en giras proselitistas. El ex secretario de Gobernación estará el viernes en Saltillo y Monclova, mientras que el legislador federal se ocupará de Torreón y Madero, en la Región Laguna. Falta que vengan los de menos peso, y cuando decimos peso, hablamos de moneda.

V. TROPIEZO ELECTRÓNICO

Los que empezaron con tropiezo son los del Frente Amplio por México (FAM) integrado por el PRI de Alejandro Moreno, PAN de Marko Cortés y PRD de Chucho Zambrano. En su estreno se les cayó la plataforma -página web- para recibir las firmas de apoyo a cualquiera de los que pasaron el primer filtro para convertirse en el abanderado en 2024. Dicen que fue por la alta demanda. ¿Usted les cree? Debido a la caída -hay que aclarar que Manuel Bartlett no está con ellos sino con Morena- van a retrasar el fin de la recolección de firmas del 5 al 8 de agosto. Y eso que el FAM tiene de su lado a Marco Baños y otros ex integrantes del INE, pero un error de estos en el comienzo hace que todo mundo desconfíe.

VI. SEGUNDO ROUND

Por el tema del Partido Joven de Édgar Puente y el pago -pendiente de hacerse todavía- a los ex trabajadores, los consejeros Daniel Rodríguez y Rodrigo Paredes van a tener la oportunidad de un segundo round. Sin embargo, el tema se discutirá a distancia, es decir, no en sesión presencial. Los consejeros se acusan, pero no llegan al fondo, sobre todo que el asunto culmine en una orden para investigar lo que pasó en la gestión anterior.

VII. REBASAN AL INE

Por más que el INE de Guadalupe Taddei emita acuerdos para que le paren al proselitismo adelantado, nomás no hacen caso. En Morena de Mario Delgado a nivel nacional y Diego del Bosque en esta entidad harán una consulta para el proyecto de nación del 2024. Hasta ahí todo bien, es un proceso de los partidos políticos. Sin embargo, en el caso de este estado los morenos estarán en espacios públicos en Saltillo, específicamente en la plaza de la colonia Zapalinamé y la Alameda Zaragoza. Son cuatro ciudades, y no obstante que se trata de una consulta para la participación de militantes y simpatizantes, no puede omitirse que habrá difusión del partido, y quién sabe si de las corcholatas también.

VIII. FUNDACIÓN

La fundación de Saltillo será momento de celebración y cultura con la Fiesta Internacional de las Artes, FINA 2023. Para el comienzo de los espectáculos y eventos del 446 aniversario de la ciudad ya andará por esta tierra el alcalde José María Fraustro. Serán 11 días de fiesta por los manteles largos de la ciudad. El alcalde ha cuidado los detalles para que sea un evento ejemplar con los saltillenses y visitantes de otras partes del país.

IX. FUEREÑOS

A Saltillo y otras ciudades del estado llegaron grupos de personas que rentaron casas y contrataron personal. Hasta ahí todo parece normal, porque Coahuila es una entidad con desarrollo económico, pero en este caso nada tiene que ver con la industria, sino con el tema electoral. La gente que llegó desde la Ciudad de México tiene como misión hacer diferentes actividades a favor de Claudia Sheinbaum, entre otras, la de pintar bardas, porque los anuncios espectaculares se van a bajar en poco tiempo. ¿De quién será el gentil patrocinio? Algunas de esas personas que llegaron tienen vínculos directos con el Gobierno de la Ciudad de México. ¿Será buen tema de investigación para el INE, o van a seguir callados y dormidos?