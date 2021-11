POLITICÓN: VIENE DE ARRIBA

I. VIENE DE ARRIBA

Hay orden desde las oficinas de Marko Cortés de que en Coahuila la llegada de Elisa Maldonado a la dirigencia estatal sea lo más tersa posible, para empezar a generar confianza y unión entre los diferentes grupos de cada región. Pero el acuerdo de Marko no se tomó por arte de magia, mucho menos porque el presidente nacional del PAN esté al tanto de cómo andan las cosas por acá, más bien, el alcalde electo de Monclova, Mario Dávila, hizo notar los beneficios de llevar la fiesta en paz y que sea Maldonado la que tome la batuta y sustituya a Chuy de León, quien deja números para llorar.

II. BALANZA

Que en la Canacintra Región Sureste, donde todavía manda José Antonio Lazcano Ponce, la balanza se está inclinando para apoyar a Antonio Domínguez, directivo de DeAcero, para que llegue a la dirigencia, como en este mismo espacio se había adelantado. El caso es que Lazcano se va con Chema Fraustro en algún puesto importante en la alcaldía de Saltillo y no tomará la opción de reelegirse, por ello que el mejor perfil que ven la mayoría de los empresarios es el de Domínguez.

III. PANORAMA EMPRESARIAL

Algunos empresarios locales, y no sólo hablamos de micros y pequeños, difieren de líderes sindicales como Jesús Berino, secretario adjunto de la CTM, de que los aguinaldos están garantizados para los trabajadores. Sí, efectivamente se van a pagar, porque es una prestación que otorga la Ley Federal del Trabajo y da como plazo hasta el próximo 20 de diciembre para hacerlo, sin embargo, habrá consecuencias. Algunas compañías, como las micro empezaron prescindir de trabajadores desde octubre, otras más lo van hacer en noviembre, y diciembre será el mes de mayor incidencia en despidos. Todo es para afrontar la crisis que ha generado la falta de semiconductores o chips en la industria automotriz. Así el panorama.

IV. DEBILITAR

Interpretando el enojo de Ciro Murayama, todavía consejero del INE, el recorte presupuestal al Instituto fue algo suciamente planeado por la 4T. Ahora no hay recursos suficientes para llevar a cabo la Revocación de Mandato. De esta manera el Gobierno Federal y sus fieles morenos tendrán armas para criticar al INE. Sólo buscan debilitar la institución antes que ahorrar en democracia.

V. DESESPERADOS

Los profesores están entre la espada y la pared, además de desesperados. Están buscando una segunda dosis, o el esquema completo de otra marca de vacuna, para garantizar su regreso seguro a las aulas. No obstante que tanto el gobernador Miguel Riquelme, como la encargada de Educación, María del Carmen Ruiz Esparza, están en sintonía solicitando vacunas para los profes, el gremio sigue buscando opciones. Algunos han optado por consultar abogados para saber si se pueden amparar y conseguir la vacuna, tal y como se hizo con los menores de edad. La respuesta que han encontrado es que sí es factible, pero sólo los detiene que ellos firmaron un documento en el cual estaban de acuerdo en recibir la vacuna CanSino.

VI. HACE FALTA

Hace falta una buena explicación del equipo médico encontrado en una bodega de Saltillo cateada por la Fiscalía General del Estado, de Gerardo Márquez. Hay muchas interrogantes, pero además la transparencia en los procesos que tienen que ver con corrupción, siempre brindan confianza a la ciudadanía. El equipo será utilizado por la Secretaría de Salud, lo que hace pensar que ya le pertenecía.

VII. DE PENA AJENA

En la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación lo más bochornoso fue que más de 300 alcaldes, más lo que habían ido antes, se reunieran en la Cámara de Diputados, para exigir mayor presupuesto. El estira y afloja no es entre legisladores, sino entre la Alianza va por México del PRI de “Alito” Moreno, el PAN de Marko Cortés y los perredistas, contra la imposición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de intentar dejar huella con obras en el Sur del país -que no decimos que está mal, sino que no todo se puede hacer al mismo tiempo-, debe haber sensatez para que el país avance al mismo ritmo en todas las zonas.

VIII. CARGO AL ERARIO

De Coahuila el alcalde que abiertamente dijo que iba a la casi manifestación de alcaldes en la Ciudad de México fue Jorge Zermeño. El edil panista de Torreón viajó para hacer bola. ¿Realmente lograrán algo con gastar en vuelo de ida y vuelta del presupuesto municipal? ¿O acaso era demostrar músculo de la alianza Va por México?

IX. ZARES ANTICORRUPCIÓN

Que la próxima semana estarán en Saltillo, teniendo como anfitrión a Jesús Homero Flores Mier, los zares anticorrupción del país. Está prevista la Tercera Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Llegan por ahí del miércoles, sesionan jueves y viernes, toman algunos acuerdos y tan tan. Tocarán varios temas interesantes, como la autonomía de estas fiscalías, es decir, que puedan desligarse de las fiscalías generales en las entidades, para que sean menos los que metan mano en los expedientes. Además, habrá un panel sobre cómo pega la corrupción a los ciudadanos, y las acciones que se deben emprender para eliminar las prácticas.