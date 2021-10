Politicón: Violencia de género

I. VIOLENCIA DE GÉNERO

El que casi la libra es el ex candidato a regidor parlanchín, Indalecio Guadalupe Quintero Elizalde. El “Tribunalito” de Coahuila le había impuesto una sanción -que incluía una disculpa pública- por violencia política de género realizada contra la alcaldesa electa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores. Sin embargo, el partido de Quintero, el PRI, apeló la decisión y todo hace indicar que el militante tricolor quedaría libre de estar en un registro de infractores. Pero decimos “quedaría” porque falta ver si Morena o la misma Tania se inconforman con la decisión, porque además la Sala Monterrey del TEPJF reconoce el alto tono de las palabras de Quintero.

II. PURO PATRIOTA

Pero ni crea que el tal “Nikory” Quintero es una blanca paloma. Ya fue aspirante a la presidencia municipal de Múzquiz en el 2017 y fue regidor en el 2018. De manera posterior se metió en problemas con la justicia de Estados Unidos porque llevaba una buena cantidad de dólares en efectivo, y no obstante a ser residente de Eagle Pass -puro patriota nacionalista-, tuvo que pagar una fuerte fianza para quedar libre.

III. HOY SE CONCRETA

Todo hace indicar que como dice el dicho: “este arroz, ya se coció”. Nos referimos al proyecto de Agua Saludable para La Laguna. Después de que Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, su homólogo de Durango, José Rosas, y la asociación civil Pro Defensa del Nazas, así como la Conagua, de Germán Martínez, firmaron un convenio para darle para adelante al proyecto, ahora queda esperar hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se espera que la inversión federal quede lista. Sin embargo, el gobernador Riquelme hizo una buena observación: que con la llegada de los próximos alcaldes a los municipios beneficiados hay que fortalecer los sistemas de agua, porque deben también hacer inversiones.

IV. EN LA RUTA

No hay duda de que Coahuila está en la ruta y en la mira de la delincuencia por su frontera y potencial en el desarrollo económico. En los últimos meses ha habido decomisos importantes en la frontera con Estados Unidos tanto de armas como de drogas, además de enfrentamientos. Por eso tiene razón el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza, en que no se debe bajar la guardia. Pero habría que explicarle al prelado que los tres órdenes de gobierno están coordinados en toda la entidad, para no dejar pasar a los delincuentes.

V. CONTRADICTORIO

En 48 horas como gobernador de Nuevo León, Samuel García, empieza a ser un desastre y un mar de contradicciones. El detalle es que se pone en evidencia que no quiere ningún enfrentamiento con el Presidente, mucho menos llevarle la contraria. Le preguntaron por el pacto fiscal y dijo que apenas lleva 48 horas en el puesto y tiene que digerir el presupuesto 2020, el 2021 y armar el 2022, para poder tener la decisión de si se busca un cambio o no. En algo tiene razón, Nuevo León es de los estados que más aporta y menos recibe. Sin embargo, Samuel se exhibió al decir que no tiene los insumos (información) para decir ya basta. Alguien debería decirle que se contradice con su campaña.

VI. SIN CAMPAMENTOS

Allá en Piedras Negras, de Claudio Bres, le siguen invirtiendo al “daño colateral” de la migración. Iniciaron un programa de limpieza de la vega del río Bravo -algo bien visto desde el lado americano-, retirando todo lo que antes los migrantes habían dejado. Además hay vigilancia para no permitir a los migrantes que acampen en esos sitios. En cambio en Acuña, de Roberto de los Santos, todavía están deshojando la margarita.

VII. ECHARLE LA MANO

El que regresó a Coahuila fue Tanech Sánchez, según él, para echarle la mano a Diego del Bosque, presidente del Comité Directivo Estatal de Morena. Tanech, quien ya recibió su premio por el desastre de la elección pasada, estuvo con algunos de los integrantes del Comité -hay que recordar que la división ahora está más fuerte-, y con diputados locales, en donde en eso de la desunión, no cantan mal las rancheras. Aunque hay cuatro legisladores de Morena en el Congreso Local, Tanech y Diego, sólo estuvieron Lizbeth Ogazón y Teresa Meraz. Fue notoria la ausencia de Francisco Cortés y Laura Aguilar.

VIII. REPARTO AGRARIO

En la administración estatal sí se acordaron del aniversario del reparto agrario, y no como los que hablan un día sí y otro también de Lázaro Cárdenas. En este aniversario 85 le tocó a José Luis Flores “El Chapo Bueno”, secretario de Desarrollo Rural, estar presente en San Pedro y representar al gobernador Riquelme en la ceremonia realizada en el monumento del general Cárdenas.

IX. UNIDOS POR REGIÓN

Así como en la región Sureste, Chema Fraustro, Chema Morales, Pablo Salas, Fernando Orozco y Ramiro Durán, pusieron la muestra de reunirse para planear el crecimiento de la región y estar en sintonía con el Plan de Desarrollo del gobierno de Miguel Riquelme, en la región Centro, los ediles electos también empezaron con una encerrona. Mario Dávila, de Monclova, Roberto Piña, de Frontera, Hugo Lozano, de San Buenaventura, y Juan Garza, de Castaños, también acordaron buscar los puntos de coincidencia, no obstante los colores del partido del cual emanan. Están a unos meses de convertirse en autoridad, y ahí los colores se borran, porque se trabaja por los ciudadanos.