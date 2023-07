POLITICÓN: Voces a favor y en contra del ‘Pollo’

I. FAM CON PLUMAS

Voces a favor y en contra -cada quien habla como le va en la feria- tiene la designación de Leopoldo “El Pollo” Lara Escalante como especialista electoral dentro del comité de Coahuila del Frente Amplio por México. Sin embargo, en el tiempo en que condujo el desaparecido Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) se avanzó en la urna electrónica, la promoción al voto y elecciones tranquilas, sin sobresaltos, como la que tuvo Gabriela de León, cuando se les hizo bolas el engrudo con el conteo. El INE tiene listas las reglas, ahora falta ver cómo Lara Escalante armará el proceso interno en el estado, para obtener el voto por quien encabezará el Frente en 2024.

II. REINGRESO

Con eso de que los alumnos de reingreso saben cuánto les costará la reinscripción en la UAdeC de Salvador Hernández, nadie anda contento. Para empezar, si la dividen entre los seis meses del período, más la cuota interna de cada escuela o facultad, y otros gastos que se generan, dicen que bien podrían pagar una institución privada, al menos con aire acondicionado en los salones de clase, personal atento y docentes más calificados. ¿Será?

III. POR ESTO

Que la Asociación de Hoteles de Héctor Horacio Dávila sí ve una real amenaza de los alojamientos Airbnb en Coahuila. Por ese motivo pidió la intervención del diputado federal Jericó Abramo. El punto es que hace más de dos años el mismo planteamiento lo hicieron ante la instancia correcta: la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Azucena Ramos. Sin embargo, en ese tiempo no pasó absolutamente nada, o mejor dicho, sí pasó algo: crecieron los hospedajes de este tipo en todo el territorio estatal. Se habla de que este tipo de espacios no paga los mismos impuestos que los hoteles y tampoco recibe el mismo trato regulatorio de municipios, Protección Civil y Administración Fiscal.

IV. CONSEJOS PARA EL IMSS

Por ahí andan aconsejando a los empleados inconformes del Seguro Social de las clínicas 73, 89, Hospital número 2 y otros de Saltillo, que mejor ni hagan caso al titular de la delegación, Leopoldo Santillán, y mucho menos al del sindicato, Alejandro Cantú. La intención es que se vayan directo a una queja administrativa ante otra instancia que pueda exhibir los abusos y maltratos de superiores hacia el personal en todo el IMSS. Llevan mucho tiempo padeciendo de todo, y lo mejor será hacerlo público, con las pruebas que tienen.

V. NO SE RINDEN

Que en el PT de Valeria Flores no se rinden. Tienen detectados -según su apreciación- errores evidentes en la aplicación del derecho por parte del “Tribunalito” de Sergio Díaz en las quejas que presentó este partido con motivo del proceso electoral de gobernador y diputados locales. Rosario Anguiano, la representante de los rojillos ante el IEC, tiene vía libre para irse directo a la Sala Regional de Monterrey del TEPJF y que sean los magistrados de esta instancia los que decidan si el Tribunal coahuilense resolvió o no conforme a derecho -cerca de 30 quejas-, y sin pasarse de listos, sobre todo en eso de los tiempos legales para realizar actuaciones.

VI. INDICADORES A LA BAJA

En los indicadores económicos, que le tocan a Claudio Bres, secretario de Economía, Coahuila va adelante en la atracción de inversiones y por consecuencia, generación del empleo. Sin embargo, hay sectores que no se han recuperado a números similares -al menos del 2019- o prepandémicos: la industria de la construcción y el sector energético. En ambos casos el gobierno federal tiene mucho que ver, pero también acá se debe hacer el esfuerzo. ¿O no?

VII. POR OMISIÓN

La emisión de los lineamientos para los procesos internos del Frente Amplio por México -PRI, PAN y PRD- y Morena -aquí les falta decir que se unen el PT y el PVEM con un aspirante cada uno-, por parte del INE de Guadalupe Taddei, no es un avance, sino un retroceso a los procesos de elección. El instituto está avalando -y dirán que fue por órdenes del TEPJF- un proceso anticipado, que precisamente se dio por su inaplicación de la Ley. Como las campañas anticipadas ya estaban en marcha, lo que hizo el Tribunal Electoral federal fue optar por regular y no coartar más derechos, pero esto es una consecuencia de la omisión del INE, como quiera verse. Muerto el niño, ni siquiera a tapar el pozo.

VIII. RATIFICADOS

En el tricolor estatal de Carlos Robles, los últimos días han sido de arrastrar el lápiz y prepararse para lo que viene. Por lo que se ve, Robles va a seguir al mando en la elección del 2024. Hizo pocos cambios, pero también dejó menos intranquilos, porque ratificó nombramientos, entre ellos al titular de Comunicación, Jesús “Cande” Reza, también gente que está en la operación como Adrián Herrera y Rodrigo Hernández.

IX. LA SUMA QUE RESTA

El que dicen que ya anda haciendo de las suyas es Gerardo Berlanga. La organización Suma más bien está restando a la corcholata Claudia Sheinbaum. Además del desorden y falta de organización, los morenos están tan divididos como en el pasado proceso electoral en torno a Claudia. Berlanga -igual que otros ex priistas- no son bien vistos, pero es lo que hay. El ex secretario de Infraestructura dejó inconclusa su labor en esta dependencia, luego brincó a la dependencia de Inversión Pública Privada, en donde se la pasó viajando sin lograr objetivos. Ese es el antecedente que debe ver Claudia. Por lo pronto dos eventos en una misma región muestran no sólo desorganización, sino también disputa. ¿Con quién se queda Claudia en Coahuila?