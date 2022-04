POLITICÓN: VOTOS EN CONTRA

I. VOTOS EN CONTRA Hoy todo México estará atento a la votación de la reforma a la Ley Eléctrica. Desde anoche nuevamente los legisladores del PRI llegaron a la Cámara de Diputados, encabezado por Alejandro Moreno, presidente del partido. Sin embargo, en un último intento, Morena busca cambiar la discusión nuevamente porque le faltan todavía 54 votos para alcanzar la aprobación. Por Coahuila los tricolores son nueve, y al menos que haya alguna sorpresa, todos votarán contra la reforma, pero no así los diputados de Morena y PT, como Brígido Moreno. Veremos.

II. MÁS ESTAFAS A la par de la apertura de registros para los programas de la Secretaría del Bienestar, de Reyes Flores, también aumentaron los casos de estafas. En redes sociales es común que se publiquen datos falsos sobre el registro y los beneficios. Muchos piden contactar por WhatsApp y una vez que han convencido a la persona de que le darán el apoyo, piden un depósito. Otros son para ofrecer préstamos disfrazados como becas, pero que al final de cuentas tienen una responsabilidad si quien recibe el dinero no paga de manera posterior.

III. CONTRA LA PARED Una vez que ha concluido la consulta de Revocación de Mandato, con muy malos resultados para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, el que arreció los ataques contra el INE, de Lorenzo Córdova, es Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo cuestionó duramente la legalidad de fideicomisos millonarios que tiene el INE, y que fueron creados para tener dinero reservado a fin de garantizar compras e inversiones. Pero dice Pablo que el INE no puede reservar dinero con un propósito ajeno a su función. Otra vez contra la pared.

IV. EN EL OLVIDO En las zonas rurales de Coahuila es donde la sequía está pegando más fuerte, sin embargo, hay alcaldes insensibles, como el caso de Pablo Salas, de General Cepeda. En este municipio se quejan de la falta de atención a los ejidos. Un botón de muestra es que en plena Semana Santa, cuando hay visitantes en el lugar, nomás no hay ni gota de agua, hablamos de Rincón Colorado. En este sitio hay un museo paleontológico y llegaron turistas, pero no hay agua para nada, mucho menos para los servicios sanitarios, por lo cual los visitantes apenas llegan y se dan la media vuelta.

V. CAMBIANDO LA TRADICIÓN Que la gente de Viesca celebró sin contratiempos la vistosa Procesión del Silencio y logró atraer a cientos de turistas. Lo mejor, dijeron por allá, es que pertenecen a la Diócesis de Torreón, porque en Saltillo, el obispo Hilario González movió toda la logística de las iglesias el viernes. Tradicionalmente cada iglesia tenía su propia celebración de la Procesión del Silencio y aunque en su mayoría pasaban por Catedral, no se detenían en el lugar. Pero ahora el obispo Hilario dispuso que las procesiones terminaran en la Catedral. Sin embargo, no hubo ingreso de fieles, y eso no gustó.

VI. CERCANÍA En redes sociales reaparecieron ayer la coahuilense Hilda Flores y su esposo Emilio Gamboa Patrón. La pareja fue vista en una publicación de Perla Ealy, hija de Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente y director general del periódico El Universal. “Los queremos mucho padrinos”, fue el mensaje de Perla, quien lució acompañada también de Rogelio Cárdenas, su esposo e integrante de la familia que fuera propietaria del periódico El Financiero. Lo cierto es que la familia de Juan Francisco no deja de estar cerca de Coahuila, ahora con este vínculo con Hilda y Gamboa Patrón.

VII. MIGRANTES PESADA LOSA No obstante que llegó a la alcaldía de Ciudad Acuña en alianza de Morena con UDC, Emilio de Hoyos, ha tenido que lanzar un llamado de auxilio al Gobierno Federal para que suelten recursos económicos para la atención a los migrantes. La pesada losa no sólo la tiene Emilio, sino también Norma Treviño, de Piedras Negras. Los municipios enfrentan con sus propios recursos el desafío de dar albergue y alimentos a los migrantes. El Instituto Nacional de Migración no da abasto y los migrantes ocupan espacios públicos, pero la 4T hace como que la Virgen le habla.