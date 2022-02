Polo Canales

Si algún día visitas la pequeña capilla del Potrero de Ábrego algo te llamará poderosamente la atención. La iglesita, que tiene paredes de adobe y techo de morillos y tableta, luce un espléndido piso de mármol digno de una iglesia de rumbo, cuando no de un santuario o una basílica. Permíteme contarte la razón de esa aparente sinrazón.

Desde tiempo inmemorial se ha venerado en esa comunidad de la sierra de Arteaga a Nuestra Señora de la Luz. Pero la Virgen no tenía casa. Su imagen pasaba unos meses en la de alguno de los vecinos; luego era llevada a otra, y así sucesivamente. Era, como quien dice, una Virgen peregrina, por no decir que nómada o migrante.

Mi esposa y yo nos decidimos a hacerle casa propia. Cuando el primo Pancho se enteró del proyecto ofreció en donación una bodega para que en ella se construyera la capilla. Las primas Peña dijeron que ellas regalarían la campana. Mi segundo padre, el de mi esposa obsequiaría la instalación eléctrica y los candiles. Los vecinos se comprometieron a aportar la mano de obra. Nosotros pondríamos los materiales de construcción y toda la carpintería: el retablo, el altar, las bancas, lo mismo que las demás imágenes que acompañarían a la Virgen: las del Sagrado Corazón y San Francisco de Asís, por quienes doña María, la madre de mi esposa y segunda madre mía, sentía devoción particular, y la de San Isidro Labrador, que no puede faltar en una iglesia campesina.

Se llegó el día de escoger el piso. Fui con mi amigo, el ingeniero Leopoldo Canales, que entonces tenía negocio de materiales. Le hablé de la capilla en construcción y le pedí que me mostrara algunos pisos para la que sería la casa de la Virgen. Me preguntó de cuántos metros estábamos hablando y le di el dato. Me trajo una sola muestra, que me pareció muy fina. “Es mármol”, me informó. Le pregunté el precio. Era muy alto. Le dije: “Perdóname, Polo. Es demasiado caro”. Respondió: “A ti te va a salir barato. Como es para la capilla de la Virgen te lo voy a regalar”.

Por eso la iglesita del Potrero tiene piso de mármol. Porque Polo Canales lo obsequió.

Pocos hombres como él he conocido tan amables, tan afables, tan agradables. A todos inspiraba una gran simpatía. Gustaba del trato con sus semejantes; era socio de todos los clubes de servicio habidos y por haber. Gente de las más diversas condiciones lo quería; se le invitaba a todos los eventos sociales de la ciudad. Siempre era bienvenido por su bonhomía y su calidad humana. Jamás faltó a los bailes que en Radio Concierto organizábamos, y para los cuales traíamos a la famosa orquesta de Beto Díaz. Gran bailador, Polo no dejaba pasar una sola pieza. Bailaba incluso “Las Golondrinas”, melodía con la cual la orquesta daba fin a su actuación, ya en la madrugada.

A todos los que lo conocimos y tratamos nos entristeció la noticia del fallecimiento de Polo Canales, particularmente a quienes fueron sus compañeros de colegio en el Ignacio Zaragoza, colegio invicto y triunfante, según su bello himno proclama. Polo deja una hermosa familia, un recuerdo amabilísimo de su persona y una encomiable obra de servicio a la comunidad. Quedará en nuestra memoria como lo que fue: un excelente amigo; un gran saltillense, un hombre bueno.