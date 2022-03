¿Por qué las niñas tienen más éxito?

Podemos observar, en los diferentes niveles educativos desde preescolar hasta universidad, que las niñas y chicas adolescentes obtienen mejores calificaciones y menor porcentaje de reprobación y abandono escolar que los hombres, en la gran mayoría de las materias y disciplinas académicas. Sin embargo, el motivo más importante no es que su coeficiente intelectual sea más elevado que el de los chicos. Los psicólogos han encontrado que el nivel de inteligencia entre niñas y niños es muy similar. Entonces, ¿cuál es la causa por la que las mujeres tienen más éxito en la escuela y en sus trabajos profesionales?

La doctora Angela Duckworth, profesora de Psicología de la Universidad de Pennsylvania en los Estados Unidos, publicó un artículo titulado: Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender in Self-Discipline, Grades and Achievement Test Scores (La autodisciplina les da a las niñas la ventaja: Género en la autodisciplina, calificaciones y calificaciones en las pruebas de rendimiento); en el detalla que las niñas son más autodisciplinadas que los niños y que esta virtud ocasiona que tengan mejores promedios en sus calificaciones y mejor desempeño en sus trabajos.

En nuestro libro “Hábitos de la Autodisciplina: Evitando el Error de Geppeto ¿Cómo Evitar Arruinar sus Vidas?”, publicado en el año 2015 por la Editorial Trillas, definimos autodisciplina como la capacidad de tomar buenas decisiones, dominar nuestros impulsos destructivos y con fuerza de voluntad, sin importar los obstáculos, lograr nuestros sueños. El libro se basa en la novela de Carlo Collodi “Las Aventuras de Pinocho” (1883) donde Geppetto, su padre, no pudo educar a su hijo y necesitó de Pepe Grillo para que lo pudiera orientar y corregir, aunque sin éxito.

La autodisciplina no se crea en forma natural o por la genética sino se adquiere con constancia y práctica para que se vuelva un hábito y posteriormente una virtud. ¿Por qué las mujeres obtienen los mejores premios y reconocimientos en sus escuelas? La autodisciplina no solamente es la capacidad de saber elegir bien las metas, es además tener la fortaleza de evitar las tentaciones y hacer un lado los impulsos que buscan placeres inmediatos y no a largo plazo. Podemos usar los conceptos de autodisciplina y autocontrol intercambiable y definimos ambos como la habilidad de anular respuestas instintivas para el logro de metas más significativas y que implican un trabajo duro. Algunos ejemplos de autodisciplina son regular el enojo y no explotar en berrinches, leer las instrucciones del examen antes de contestarlo, poner atención al maestro a pesar del aburrimiento, ahorrar cierta cantidad del ingreso económico y no malgastarlo rápidamente, elegir hacer la tarea y no pasar horas en el TikTok, leer y no solamente videojuegos y persistir y terminar tareas largas, difíciles y fastidiosas.

Las calificaciones escolares dependen de la capacidad de sostener el esfuerzo y la concentración a pesar del aburrimiento, cansancio y distracciones durante su trabajo académico. La doctora Duckworth afirma que las niñas tienen mayor autocontrol ya que su lóbulo frontal, lugar donde las funciones ejecutivas realizan su trabajo, madura más rápidamente que los niños. Las niñas tienen mejor autocontrol para cumplir con sus responsabilidades y postergar sus gratificaciones. Este estudio nos hace reflexionar sobre cuál es el mejor estilo parental para educar a nuestros hijos (varones). ¿Un estilo de total libertad sin consecuencias? ¿Un estilo autoritario y con rigidez? ¿Un estilo de formación de hábitos y carácter para que elijan bien sus metas y con esfuerzo y persistencia las logren? Definitivamente el último estilo parental es el más recomendable ante un mundo donde el relativismo, hedonismo, permisividad y poco esfuerzo dominan a nuestros hijos.