Pocos opositores fueron tan virulentos como el propio Andrés Manuel López Obrador. Si porque supuestamente Felipe Calderón cometió fraude, ocupó durante meses una de las avenidas más importantes en la Ciudad de México: el Paseo de la Reforma. Después tomó protesta como “presidente legítimo” y durante seis años atacó al que él llamaba presidente espurio.

De todo se quejaba López Obrador, que si la mafia del poder, que las corruptelas de Enrique Peña Nieto, que una supuesta militarización del país que desató una matanza sin freno contra la delincuencia organizada.

Ahora, después de haber actuado durante años como la piedra del zapato de presidentes como Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, actúa como víctima de lo que ayer denunciaba y nos pregunta cínicamente: “¿Por qué se quejan?”.

¿Que por qué nos quejamos? La lista de razones es interminable.

Todos tenemos derecho a quejarnos y más tras una política supuestamente pacificadora de abrazos y no balazos, y a los únicos que persigue con todo el peso del aparato gubernamental es a los periodistas y quienes diferimos de su forma de actuar y pensar. Ya nos lo dijo una vez de la forma más maniquea posible: “O se está a favor de la transformación, o se está en contra de la transformación”.

La política presidencial de abrazos y no balazos ha provocado que, por un lado, se haya roto el récord de ejecuciones con más de 100 mil muertos en lo que va del sexenio. Ni siquiera Calderón con su guerra, ni Peña con su ejército activo, tuvieron tantas ejecuciones durante el mismo periodo.

Y no sólo ello, pues en el sexenio de la equidad de género, ha habido más feminicidios que nunca. Cada día la historia se viste de tragedia, pues cada 24 horas han sido asesinadas 10 mujeres más. La falta de atención y sensibilidad hacia las mujeres quedó evidenciada con la desaparición de las estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué se quejan y hacen marchas? Porque AMLO defendió más a un amigo acusado de violación, que a todas las mujeres que se manifestaron esperando un trato justo.

¿Por qué se quejan los papás de los niños con cáncer? En 3 años el desabastecimiento de medicinas causado por la 4T, provocó que mil 600 niños con cáncer fallecieran. ¿Recuerdas las quimioterapias de agua administradas durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz? Pues además de criminal e inhumano, lo del priísta ahora preso fue peccata minuta frente al inhumano proceder del presidente de la República que, por ahorrarse unos pesos y desmantelar un sistema médico que funcionaba, se convirtió en el responsable directo de la muerte de cerca de dos mil menores de edad. ¿Podrá dormir tranquilo López Obrador? Lo dudo.

Y hablando de salud, es normal que nos quejemos si tan sólo recordamos la ingrata preferencia que se les dio a los “siervos de la nación” de ser vacunados, postergando la aplicación de las vacunas para médicos o enfermeras. Casualmente, en ningún país murieron tantas personas dedicadas al servicio de la salud como en México. Y hablando del manejo de la pandemia, el nefasto Hugo López-Gatell más aprovechó su puesto para elogiar sin medida a su jefe, que en luchar contra el Covid-19. No dudo en afirmar que otro gobernante y otro responsable del área hubieran garantizado un mejor resultado y no convertir a México en la cuarta nación con más muertes en el mundo por coronavirus, y eso que maquillaron a la mitad las cifras oficiales.

“¿Por qué se quejan?”. En lo particular, señor Andrés López, yo me quejo porque usted habla mucho y no hace nada. ¿Cuál es el principal logro de su administración? ¿El aeropuerto Felipe Ángeles que sólo administra doce vuelos diarios frente a los 900 vuelos diarios del aeropuerto Benito Juárez? ¿El tren Maya en el que no se iba a tirar ni un solo árbol, y que ahora está destruyendo todo a su paso?

¿Que por qué me quejo? Aquí entre nos me quejo por tener a uno de los presidentes más corruptos, ineptos, perversos e insensibles que México ha tenido en su historia.

