¿Por qué una herramienta de Social Listening no es suficiente?

Llevo alrededor de 6 años realizando análisis de datos de redes sociales, pero mi carrera profesional no inició ahí, de hecho yo soy comunicóloga, pero siempre tuve una particular pasión por la investigación de mercados.

Cuando comencé a trabajar estuve en el área de generación de contenido y eventualmente tuve la oportunidad de adentrarme en el mundo del análisis de datos de redes sociales, mejor conocido como “Social Listening”. Lo primero que aprendí, fue a utilizar una herramienta especializada en extraer información de Twitter y eventualmente comencé a hacer reportes sistemáticamente.

Un día, después de la retroalimentación de uno de nuestros clientes sobre el fondo y la forma de nuestros entregables, tuve la iniciativa de investigar nuevas formas de representar los datos y en ese momento me di cuenta de algo: no es suficiente con tener una herramienta de Social Listening. Se requieren varias y también el entrenamiento y conocimiento a profundidad en cada una de ellas. Pero sobre todo, la visión de negocio para poder explotar esos datos en función de los intereses, objetivos o estrategias de tu cliente.

Todo este proceso vino a mi mente cuando en una sesión de entendimiento de un prospecto, nos dijeron lo siguiente: tenemos una herramienta que extrae información de TODAS las redes sociales, pero honestamente, no sabemos cómo explotarla. Sus palabras se me quedaron grabadas, no solo porque hoy existen infinidad de soluciones tecnológicas que otorgan esta información, sino porque se trataba de una compañía multinacional, con todos los recursos para lograr tener un centro de información digital de clase mundial.

Después de la reunión cuando platicaba con unos de los directores, le decía que precisamente eso es lo que pasa con las herramientas de Social Listening, muchas compañías que se encuentran en procesos de transformación digital, comienzan por buscar herramientas que “automaticen” la extracción, que representen datos en tiempo real y que les proporcionen datos para tomar decisiones de negocio, pero en el momento que requieren explotarla para hacer estrategias, no son suficientes, porque lo que necesitan, es el conocimiento de uno o varios analistas con amplia experiencia para que puedan contar historias con los datos que les proporciona la herramienta.

Todo esto lo reforcé, en una conversación con una de las personas que más respeto en términos de análisis de datos, quien tomó un simple excel con un listado de correos electrónicos con el que me pudo decir, las edades de cada una de las personas, a qué generación pertenecían e incluso cuánto tiempo se habían tardado en crear su correo electrónico.

Para comenzar a usar una herramienta de Social Listening normalmente tomas en cuenta la reputación de la herramienta, que sea visualmente atractiva, que esté automatizada o que extraiga información de todas las fuentes posibles. Sin embargo requiere mucho tiempo darse cuenta que hasta la herramienta más sencilla puede aportar información de valor, solo necesitas al experto adecuado que te ayude a hacer el análisis de profundidad, porque aunque tengas el algoritmo mejor entrenado del mundo, si no hay alguien que lo explote para tomar decisiones de negocio estratégicas, no va a servir de nada.

Ingrid Álvarez es Socia y Directora de Inteligencia en Metrics

