Todas las encuestas de opinión lo afirman: Manolo Jiménez Salinas va a convertirse en el próximo gobernador de Coahuila. Y eso me da mucho gusto y también mucha tranquilidad, pues demuestra que nuestro estado no es un territorio donde haya germinado el virus letal de Morena. Dime en qué entidades gobierna la 4TD (cuarta transformación destructiva) y te diré qué problemas tienen. Ya sea Sonora, Zacatecas, Michoacán o Guerrero, en todas hay violencia; existe un narcogobierno; hay falta de oportunidades laborales; se tiene una ausencia total de obras públicas; abundan la corrupción y la impunidad; existe falta de libertades, y no es raro saber de periodistas asesinados por haber publicado tal o cual noticia; existe un continuo ataque a instituciones estatales; en fin, en los estados donde gobierna Morena se tiene a una sociedad que vive aterrorizada y muchas veces se ve orillada a emigrar a otros estados o países que gocen de una mayor calidad de vida.

¿Por qué va a ganar Manolo? Porque pocas veces el PRI había tenido a un candidato a gobernador de Coahuila tan completo. Además de ser sumamente carismático, Manolo Jiménez encarna la esperanza de un futuro mejor para nuestro estado. A diferencia de Humberto Moreira Valdés, quien tenía también un carácter ligero y un particular arrastre en clases populares, Manolo no sólo es querido en los sectores más desfavorecidos de la entidad, sino que también es apoyado por empresarios; por campesinos, agricultores y ganaderos; por obreros, maestros y estudiantes; por deportistas, actores, y escritores; por constructores, albañiles e historiadores; y también es apoyado por viejos y jóvenes, y por hombres y mujeres.

¿Por qué va a ganar Manolo? Porque tiene un programa de trabajo bien delineado y que abarca a todos los sectores de la comunidad; porque además de contar con un notable espíritu de servicio, del cual dio muestras desde que apenas superaba la niñez, heredó de su abuelo Luis Horacio Salinas, que en paz descanse, una profunda vocación política que lo ha llevado a acumular experiencia en los distintos cargos que ha ocupado. Si no hubiera sido tan buen alcalde, no estaría ahora en la antesala de un histórico triunfo con la alianza del PAN, PRI y PRD.

¿Por qué va a ganar Manolo? Porque ha llevado por todos lados su promesa de un Coahuila mejor. El candidato aliancista ha recorrido ya los 38 municipios del estado, donde ha dejado un mensaje que genera la esperanza de contar con un gobernante de palabra, que no se echa para atrás con lo prometido y que logrará que nuestra entidad se encuentre en los mayores estándares de transparencia, de seguridad pública, de desarrollo social, de obras de infraestructura, de apoyo al campo, que fomente la llegada de múltiples empresas y genere toda una infraestructura turística, entre muchos otros logros que seguramente dejará su gobierno.

¿Por qué va a ganar Manolo? Porque durante los cuatro años en que fue alcalde de Saltillo, Manolo hizo un uso responsable y transparente de los recursos y eso le ayudó a dejar al municipio sin deuda. En su gestión hubo obras públicas que no sólo mejoraron la infraestructura de la ciudad, sino que también la embellecieron. En cuanto a seguridad pública, Manolo estableció lo comités ciudadanos de vigilancia en el cual se integraron miles de saltillenses para reportar a través del WhatsApp a la policía municipal cualquier robo, choque o motivo de inseguridad, con lo cual mejoró tremendamente la calidad de vida de los saltillenses, al grado que al final de su gestión como alcalde, Saltillo estuvo dentro de las tres mejores ciudades de México para vivir.

¿Por qué va a ganar Manolo? En resumen, Manolo va a ganar porque a pesar de que toda encuesta lo pone como seguro triunfador, trabajó durante la campaña como si fuera en último lugar de las preferencias; porque recogió en todo el estado las inquietudes e ideas de los coahuilenses; porque a pesar de su juventud, cuenta con mucha más experiencia que sus competidores; porque ha dado resultados muy positivos en todo puesto que ha ocupado; porque sus competidores en lugar de dar promesas centraron sus campañas en atacarse mezquinamente entre ellos, pero sobre todo en dirigir toda su saña hacia el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad.

