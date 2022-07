En un tiempo en que nos habríamos pensado en etapa postpandemia, en que creíamos que así sería, llueve sobre mojado. El COVID ya nos dio hasta a los inmortales. No nos ha matado, pero nos ha dejado con la sensación de estar permanentemente exhaustos. La muerte sigue con su mano extendida y nosotros mismos, o personas muy cercanas, nos vemos cara a pérdidas inesperadas. En una actitud de “vuelve a la vida” se monta una sobre oferta de espectáculos y eventos, todo frente a una situación económica que se presenta algo precaria.

La vida es tramposamente intuitiva e insistente. Y si no entiendo por las buenas, pues... será de alguna otra manera. Nos detuvimos durante un buen tiempo por el COVID, desde una perspectiva de supervivencia. Hoy, parece que la vida nos frena de otra manera, y tal vez con otra intención. Quien escribe y quienes leen estas palabras, hasta hoy hemos sobrevivido. Pero sobrevivir es lo que siempre hemos hecho. Antes de la pandemia, pensábamos que estábamos vivos. Ahora, en un tiempo que suponíamos postpandémico, pensábamos que revivíamos. (Sonrío traviesamente mientras mi mente conjura una imagen de The Walking Dead.)

Vivir no es hacer, y menos es hacer más y más y más. Y sí sé que soy la primera persona que necesita este “speech”. En estos días me veo y veo a muchas personas un poco detenidos en espera de saber cómo seguir. Hay depresión, cansancio, y ansiedad hasta en quienes no sabían que esas condiciones existían. No nos queda más que atravesar, experienciar, vivir la vida como se presenta. Y confiar en el flujo de la vida misma.