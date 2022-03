Preguntas demoledoras a López Obrador

1.- ¿Por qué bloqueó usted el Paseo de la Reforma el 30 de julio del 2006?

R: Fue una forma de protestar por el fraude electoral que me quitó la presidencia que había ganado contra el candidato del PAN.

2.- Pero si a la semana de haberlo iniciado se le fue la mayoría de la gente, ¿por qué lo mantuvo por 47 días?

R: Estuvimos ahí el tiempo que se llevó el IFE (entonces así se llamaba el INE) en revisar voto por voto y casilla por casilla, el resultado de la elección.

3.- Después de ese conteo, el IFE declaró la victoria de Felipe Calderón y las pérdidas que provocó el plantón de Reforma sumaron más de $3,000 millones de pesos. De hecho, muchísimos de los negocios que cerraron no volvieron a abrir. Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿Su partido no tenía gente suficiente para cubrir todas las casillas a nivel nacional? Creo que no, y por eso, se le hizo fácil exigir el conteo de voto por voto y casilla por casilla, para que los mexicanos pagáramos con nuestros impuestos el dineral que le costó al IFE cumplirle su exigencia. ¿No fue este el motivo real de ese bloqueo?

R: Yo tengo otros datos.

4.- En medio de todo ese margallate que se armó por su negativa a aceptar que no había ganado, usted organizó en el mismo evento del cual se derivó el plantón de Reforma, una “ceremonia” donde le colocaron la bandera presidencial, con un águila republicana en su pecho. Se la puso Rosario Ibarra de Piedra, madre de un guerrillero de la Liga Comunista “23 de septiembre”, la misma que asesinó a Eugenio Garza Sada. ¿Por qué permitió usted semejante afrenta?

R: Tengo a la señora Rosario en un concepto diferente al que tiene usted de ella.

5.- Desde julio de 2018, está violando la Constitución, la cual establece que nadie puede repetir como presidente. Usted fue “declarado” así por primera vez en aquella ceremonia del 2006 donde le cruzaron el pecho con la banda del águila republicana y por segunda ocasión en diciembre del 2018. ¿Está usted consciente de esto?

R: Yo tengo otros datos.

6.- Al terminar el conteo voto por voto y casilla por casilla, el 6 de septiembre de 2006 el Tribunal Electoral dio la ventaja a Felipe Calderón por un 0.56% de los comicios. Ante tal resultado usted declaró: “¡al diablo con sus instituciones!”, en franca alusión al IFE y al TRIFE. ¿Mandó al diablo a dos órganos creados por los ciudadanos para los ciudadanos?

R: Sacaron de contexto mis palabras.

Al final de la comida, Poncho acompañó al empresario citado hasta su auto, quien respondió con las siguientes palabras a cierto comentario que le hizo el que fuera jefe de la oficina de la presidencia: “si ya sabes cómo soy ¿para qué me invitas?”

CAJÓN DE SASTRE

“Muy oportuna tu anécdota para el arranque de la primavera, en cuyo mero día ´florecerá´ el nuevo aeropuerto ´Felipe Angeles´, dice mordaz la irreverente de mi Gaby.