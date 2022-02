Problemas de aprendizaje: ¿nacidos o creados?

En los últimos años escuchamos entre familiares y amigos que alguno de sus hijos tiene un problema de aprendizaje. Si tu hijo tiene una dificultad en la escuela, no estás solo. En los Estados Unidos se estima que de cada cinco niños uno presenta algún tipo de problema de atención o aprendizaje. Existen varios trastornos que se relacionan al aprendizaje como el déficit de atención e hiperactividad (TDAH), espectro autista, alteraciones emocionales y conductuales y poca autorregulación en sus funciones ejecutivas. Esto no significa que tengan un déficit intelectual, sino que presentan pequeñas alteraciones neurológicas que les impiden tener un buen desempeño académico.

Desafortunadamente, muchas escuelas, por presión y exigencia de los padres de familia, implementan programas con una alta exigencia académica cuando muchos de los niños no tienen la madurez para su adquisición. Podemos observar que en una gran cantidad de preescolares obligan a los niños a leer y escribir simultáneamente en español e inglés cuando apenas tienen cuatro o cinco años. Sus cerebros, en la mayoría de los casos, no han logran la plena mielinización o madurez para que puedan decodificar en forma fluida y menos, comprender lo que leen. Por eso, no nos debe extrañar que en los últimos años especialmente en escuelas particulares y bilingües, se han detonado una gran cantidad de niños con “problemas de aprendizaje” particularmente entre los niños (varones). Este tipo de presión es causante, además, de una gran cantidad de problemas emocionales como ansiedad, depresión, frustración, apatía y baja autoestima de les impactará toda su vida.

Algunos problemas de aprendizaje tienen su origen en una pequeña disfunción cerebral, pero otros son ocasionados por una mala metodología y aceleración de las escuelas. Aquí debo hacer paréntesis. No siempre la escuela es responsable de estas habilidades y contenidos tan demandantes para los niños. Quisiera con un ejemplo explicar que la mayoría de las escuelas, aunque hay muchas excepciones, prefieren mantener a los papás contentos sin importar que los niños estén sufriendo al realizar tareas que están fuera de su comprensión y habilidad para resolverlas. “¿Qué prefieren, papás: un preescolar que se centre en la preparación con actividades lúdicas (de juego), rondas, recortar, pintar, plastilina, formas para su percepción visual, cuentos y conciencia fonética para su madurez? O ¿Un preescolar que les enseñe a leer, escribir y matemáticas en los dos idiomas simultáneamente desde los tres o cuatro años?”. No hay duda. La mayoría de los padres inscriben a sus hijos donde hay mayor exigencia académica sin importar si los niños están listos. Por ello, no nos debe de extrañar que nuestros hijos tengan “problemas de aprendizaje”, no quieran ir a la escuela, no puedan realizar sus tareas y muestren poca motivación escolar.

¿Existe alguna ventaja cognitiva a los 15 años si aprendieron a leer a los tres y no a los seis años? Claro que no existe. Pero sí hay un impacto emocional de baja autoestima, inseguridad y poco interés por la lectura en su adolescencia. Observo en mis clases universitarias una gran cantidad de alumnos con “problemas de aprendizaje” con causa neurológica, pero muchos más ocasionados por los malos currículums escolares. A todos los papás los invito a reflexionar: no porque mi hijo “aprende a leer y escribir” en preescolar tendrá mejores herramientas en su vida futura. Por algo Finlandia, considerado uno de los mejores países en educación y lectura a nivel mundial, los niños empiezan a leer hasta los siete y ocho años.