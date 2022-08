Odio tener que escribir lo que hoy escribo. Lo hago contra mi voluntad, como si alguien me tuviera puesta una pistola en la cabeza. Lo que en este artículo diré no lo digo para ser objetivo, no. Ésa es obligación de reportero, espejo de los hechos, cuya verdad debe entregar a los lectores sin poner ni quitar nada. Y yo no soy reportero. Soy escritor, si me es permitida la vanidad de considerarme tal. ...