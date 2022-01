La vida está formada por ciclos. Trabajamos, tenemos una rutina, nos levantamos a cierta hora, nos acostamos a cierta hora, comemos a ciertas horas. A diario vamos de actividad a actividad. Tenemos costumbres y hábitos que difícilmente rompemos. Y luego nos caen las vacaciones y por unos días cambiamos las rutinas, estableciendo otras, para luego volver, a veces con agradecimiento, a las rutinas comunes del trabajo.

Hoy una amiga se “quejó”, y pensé, ingenuamente, que se quejaba de todo lo que se avecinaba de actividad después de haber estado inactiva por vacaciones. ¡No cabe duda de que lo único que alcanzo a ver en esta vida es a mí misma! Ella se lamentaba de estar más bien sin suficiente qué hacer. Ahora sí que no sé qué hacer. Estoy acostumbrada a tener respuestas para todo. Pero jamás he estado en una situación en que no he tenido suficiente qué hacer, aunque en todo momento me preocupo, como mi amiga seguramente, del porvenir.

Confieso que a pesar de que la economía es una preocupación para mí, saber de las preocupaciones de otros me mueve mucho. Me gustaría tener las respuestas a las necesidades de todos, bueno, no de todos. Lamento que presumir de saber lo que le pasa a otro, en esta ocasión a otra, ponga justo mi dedo en la herida. Como dicen por allí, “El león cree que todos son de su condición”. Pero la vida está así: Tú vives lo tuyo y yo vivo lo mío. Lo más que podamos esperar quizás es callarnos para escuchar a los demás y vivirnos sabiendo que estamos cada uno en su propia vida y experiencia. Buen propósito de año nuevo.