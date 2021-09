Provocador en jefe

Los requisitos para ser Presidente en México son relativamente simples, y son aquellos no escritos los que en realidad bloquean a la gran mayoría de los ciudadanos de aspirar a ese encargo tan importante. En el papel, como muchas leyes en México que suponen racionalidad extrema, se muestra una visión pragmática y una señal clara de que casi cualquiera puede ser Presidente. Ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicano, haber residido en el País al menos veinte años, tener 35 años cumplidos, no ser ministro de algún culto, no pertenecer al Ejército seis meses antes de la elección, no haber sido Presidente antes. Hasta ahí es relativamente sencillo cumplir con los requisitos. Una vez electo (o nombrado por alguna de las razones distintas a una elección popular) pareciera que a lo que se compromete el Presidente es simple: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

“El bien y prosperidad de la Unión...”; es aquí donde faltan definiciones que tal vez no tendrían que estar en el texto formal de la Constitución, pero que sería conveniente agregarlas como un anexo a dicho documento. ¿Quién interpreta lo que es “el bien y la prosperidad del País”? Es como armar un plan de negocios sin objetivos o proyecciones de lo que se quiere producir o vender o de lo que se pretende obtener en el futuro como resultado de una ejecución adecuada de dicho plan. Pareciera que dejar abierto a la interpretación de cada gobernante lo que es bueno para México es un riesgo, pero tal vez más una omisión relevante no contemplada en nuestra idea y miras como nación. Seguramente todos tendremos nuestra propia definición o parámetros de lo que es bueno para México y lo que le daría prosperidad. Para algunos será muy importante el crecimiento económico, para otros la reducción de la pobreza o la creación de infraestructura para los siguientes 50 años, algunos más dirían que es relevante que México tenga una política exterior clara que vaya más allá de la famosa “Doctrina Estrada” (que algunos reducen a una no intervención moldeable al antojo del Presidente), y así cada Presidente en turno puede moldear esa parte del “bien y prosperidad de la Unión” a su antojo.

Al mismo tiempo, ¿cómo debemos interpretar y definir la parte de “si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”?, ¿cuándo y cómo se determina que el Presidente no está guardando y haciendo guardar la ley o no mirando por el bien y la prosperidad del País? Pareciera que acabamos en una serie de párrafos llenos de buenas intenciones, hasta cierto punto huecos, que vienen sin instrucciones o manual del usuario.

¿De qué está armado un Presidente, más allá de buenas intenciones, para lograr dicho bien y prosperidad y para evitar que la Nación le demande su incumplimiento? Pareciera que esta es una conversación que no hemos tenido y que urge tener si queremos salir del círculo vicioso en el que nos encontramos: malos resultados, poca prosperidad y bienestar que abren la puerta a peores gobiernos que a su vez generan menos bienestar y prosperidad, y así sucesivamente. Mientras tanto, la población que se supone debe ser beneficiaria de las buenas intenciones de la Constitución, está atrapada en ese ciclo de bandos malos y peores que no tienen la menor intención de pausar para definir

o ajustar su “plan de negocios” cuando este no existe o no

funciona.

En ninguna parte de la Constitución se habla de las formas que debe guardar un Presidente al tratar de cumplir con su encargo. No, no se prohíben las ruedas de prensa o monólogos eternos; tampoco se considera qué hacer cuando un Presidente claramente miente o tergiversa la realidad con cierta frecuencia; o qué hacer cuando usa su puesto para criticar a quienes no son sus partidarios o fanáticos; mucho menos cuando un día sí y otro también se ve a un Presidente que provoca, que se burla, que manda señales contra segmentos relevantes de la población (así sean empresarios, clases medias, periodistas o simplemente ciudadanos-focas que no aplauden cada una de sus ocurrencias). ¿Tenemos hoy al Presidente que el momento requiere? Yo pienso que en 2018 ganó el candidato que el contexto necesitaba, pero hoy hay que revisar qué ha cambiado y si tenemos un verdadero comandante en jefe o sólo un simple provocador en jefe que le quedó grande el paquete, sin que eso signifique que el paquete es chico o simple.

