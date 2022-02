Psicosis, polarización y tribus escondidas

Es momento de preguntarnos si no estamos viviendo en un mundo en donde la principal emergencia sanitaria no es la pandemia (que en teoría se está acabando o que al menos Putin nos ha hecho olvidar), ni los problemas cardiacos o la diabetes, sino un trastorno psicológico conocido como psicosis. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), “la palabra psicosis se utiliza para describir los trastornos que afectan la mente, en los que se ha perdido cierto contacto con la realidad. Cuando alguien se enferma de esta forma se le denomina episodio psicótico. Se alteran los pensamientos y las percepciones de una persona, y esta puede tener dificultad para comprender lo que es real y lo que no es real. Síntomas de psicosis incluyen delirios y alucinaciones (creer en cosas falsas o ver y escuchar cosas que otros no ven o escuchan)”. No pretendo sobresimplificar este padecimiento que es grave para muchos, pero me parece adecuado hacer un diagnóstico de lo que vemos y percibimos a diario entre conocidos, familiares y amigos, así como entre los líderes políticos de países enteros. Sería fácil pensar que sólo quien no está de acuerdo conmigo padece algún nivel de psicosis. Aquel que ante una realidad poco cómoda hace referencia a “otros datos”, es un ejemplo claro de cómo cierto nivel de psicosis puede afectar la percepción de la gente. Al mismo tiempo, quien no es capaz de ver las cosas en su debida proporción, forma o color y que tiende a considerar que todo es binario (todo bien o todo mal) también sufre de psicosis. Pensar que todo antes era mejor y todo hoy es peor, yo estoy siempre bien y tú siempre mal, son ejemplos de esos inicios de psicosis que nublan la mente y la conversación diaria. Quisiéramos pensar que el único que sufre de psicosis es el Presidente o sus más fieles seguidores, pero es probable que el problema sea más generalizado de lo que pensamos. A final de cuentas, todos tenemos nuestra dosis, menor o mayor, de “otros datos” y dificultad para saber qué es real y qué no, especialmente en la era de la posverdad.

La semana pasada comentamos sobre el libro “Think Again: The Power of Knowing what You Don’t Know” de Adam Grant, quien citaba a Peter T. Coleman, profesor de la Universidad de Columbia, dedicado a estudiar la polarización y cómo dos personas con opiniones totalmente opuestas pueden encontrar puntos de acuerdo. Bueno, el profesor Coleman, psicólogo de profesión, publicó el año pasado el libro “The Way Out. How to overcome toxic polarization” (Columbia, 2021.) enfocado a analizar la polarización existente y proponer soluciones. Aunque su libro se refiere a la situación de Estados Unidos, sus puntos y opiniones aplican perfectamente al caso mexicano y a tantos países que viven bajo el imperio de la polarización y la división. El autor se atreve a señalar, no sin antes aclarar que la palabra es muy fuerte, que su país es hoy “una nación psicótica donde la gente existe en dos realidades paralelas, pero totalmente distintas” en la misma comunidad u hogar y donde se vuelve cada vez más difícil comunicar, trabajar en conjunto y resolver problemas reales. Señala que “las divisiones afectan nuestra capacidad para resolver problemas como sociedad... y hace imposible empezar a definir cuáles deben ser las prioridades como nación... y que actualmente 83 por ciento de los norteamericanos ven el futuro de su País como una fuente de estrés significativo”. ¿Qué les parece? ¿Les suena conocido o aplicable al caso México? ¿Cómo sentimos el nivel de estrés relacionado al futuro de México? El profesor Coleman señala que las democracias del mundo enfrentan un punto de quiebre histórico en el que la polarización y el tribalismo se escalan constantemente. Sin embargo, señala que existen grupos moderados, compuestos de quienes se alejan de sus respectivos polos, hartos de la disfunción que trae la polarización y que están dispuestos a encontrar formas de hablar, hacer compromisos y trabajar en conjunto de nuevo. Este grupo es lo que se conoce como “tribus escondidas” en el centro, lejos de los polos y que puede representar los cimientos para construir acuerdos y una salida al problema de la polarización tóxica. Volvamos a pensar en México. ¿Será que tenemos estas tribus escondidas en el centro del espectro político? La semana pasada, Jorge Zepeda Patterson publicó en Milenio una excelente columna titulada “El valor de no estar de acuerdo”, en donde señalaba la existencia de trincheras opuestas, pero también la prometedora existencia de analistas o espacios informativos con cierta simpatía por una de las dos trincheras, pero que se niegan a meterse de lleno en una de ellas. Tal vez el siguiente paso sea buscar entre amigos, familiares y conocidos, o entre empresarios e instituciones civiles si tenemos forma de generar una “tribu escondida” cada vez más grande y fuerte que de la batalla frontal a la polarización tóxica que tiene a nuestro País atorado. Entonces podremos regresar a hablar de lo que es realmente importante.

