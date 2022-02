¿Puede subsanarse una prevención de caución para admitir una demanda?

Una persona pide la nulidad de un juicio civil que plantea daños o perjuicios a la contraparte. El Pleno del Tribunal lo previene para que presente el documento idóneo para determinar el valor catastral del bien objeto del juicio que pretende anular. De dicha prevención se hicieron dos notificaciones, una por lista de acuerdos y otra en forma personal. Se nos presentó un problema de extemporaneidad, según se valide la notificación personal o en lista de acuerdos.

La mayoría del Pleno tuvo por presentada en tiempo y forma la prevención, pues se tomó en cuenta para el cómputo del plazo la notificación personal. La minoría, sin embargo, consideró que debe desecharse la demanda porque no cumplió en tiempo la prevención. Mi voto particular, por su parte, desarrollo el problema a partir del principios de subsanabilidad de una formalidad que no es esencial dentro del juicio. Aquí te explico mi posición.

La Constitución de Coahuila establece la garantía de la tutela judicial efectiva que, entre otros principios, se rige por: “El debido procedimiento con formalidades esenciales, a partir de los principios de antiformalismo, subsanabilidad, razonabilidad, proporcionalidad y estabilidad o conservación de los actos válidos”.

Para mi la “formalidad esencial del debido proceso”, por tanto, es la cláusula que los jueces debemos observar para regir nuestros actos procesales a partir de ciertos principios, entre los que destacan, el antiformalismo y la subsanabilidad. En el caso concreto, la mayoría del Pleno abordó el problema a partir de determinar los efectos de la notificación personal o de lista de acuerdos de la prevención, porque:

1.- Una posición minoritaria consideraba que, por tratarse de una prevención (y no de un requerimiento), la notificación del citado acuerdo solamente ameritaba una notificación por lista de acuerdos.

2.- Otra posición, que fue respaldada por la mayoría, consideró que como la actuaria notificó personalmente el acuerdo, el plazo de cinco días para cumplir la prevención contaba a partir de esa notificación.

Este debate era relevante porque, según la validez de la notificación personal o por lista, tenía por efecto la consecuencia del cumplimiento de la prevención que, en caso de incumplimiento, generaba el desechar la demanda. A mi juicio, sin embargo, el problema se resolvía conforme a un principio constitucional: determinar si en el caso concreto estamos en presencia de una formalidad esencial que puede acreditarse de manera subsanable y antiformalmente. No se trataba, por tanto, de una perspectiva de estricta legalidad: cuando surtía sus efectos la notificación.

Mi posición fue que al margen del plazo legal de la prevención, en el caso se advertía que el actor hizo las gestiones que estuvieron a su alcance para presentar los documentos idóneos que permitía a este Tribunal determinar el monto de la caución. En efecto, es un requisito esencial para la demanda de juicio de nulidad presentar el documento que justifique la caución del treinta por ciento del importe de lo sentenciado, para asegurar los posibles daños y perjuicios cuando se trate de cuestiones patrimoniales.

Pues bien, el actor señaló que la presentación de ciertos documentos catastrales, así como de una serie de gestiones ante otras autoridades para presentar el valor catastral del bien que implica diferentes lotes como diferentes problemas de litis del inmueble y de diferentes propietarios que le imposibilitan tener los documentos que se le requirieron, por lo que si el actor, durante el plazo concedido, sea que surta efectos de manera personal o en lista de acuerdos, demostró que hizo todo lo necesario para que el Tribunal pudiera resolver sobre la caución, resulta entonces que el plazo otorgado no debe considerarse como fatal ni preclusivo de su derecho a presentar los documentos para la fijación de la caución, sino como un requisito que puede subsanar por la necesidad de resolver el fondo que es imponer la caución.

PRINCIPIO DE SUBSANABILIDAD

Por subsanabilidad entiendo la posibilidad de corregir o reparar una formalidad que no es esencial del debido proceso. En el caso lo esencial es que el actor presentará los documentos para que el Tribunal fijará la caución como requisito necesario para la procedencia de su demanda que requiere asegurar los posibles daños y perjuicios.

Pero, a mi juicio, era válido que el actor pudiera subsanar incluso la posible extemporaneidad de la entrega de los documentos, cuando demostró hacer todas las gestiones necesarias para presentarlos conforme a su disponibilidad, más aún cuando tenía como fecha cierta la notificación personal de su prevención.

Luego entonces, una formalidad de un plazo para cumplir con alguna prevención puede ser subsanable si esta autoridad, por su imprecisión, genera duda de la validez de la notificación personal o de lista de acuerdos y el actor demuestra, además, que hizo todo lo necesario para desahogar en tiempo la presentación de los documentos disponibles, sin que se le pueda exigir la fatalidad o preclusión porque materialmente no puede exigírsele lo imposible de tener documentos que no están bajo su disposición, más aún cuando no existe certeza en el monto de lo sentenciado y, por ende, lo aportado por el actor es relevante para fijar la caución.