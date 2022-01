El ítalo estadounidense Francesco Rosario Capra (1897-1991) fue un notable cineasta quien recibió cinco premios Óscar, siendo referencia de la época dorada de Hollywood, particularmente reconocido como uno de los creadores de la comedia del séptimo arte estadounidense.

Comento lo anterior porque en estos días volví a disfrutar la película “Qué bello es vivir” (’It’s a Wonderful Life’,1946), quizá la más conocida y emblemática de Capra y una de las mejores películas de la historia.

UNA DENUNCIA

El argumento aborda la condición humana, la desigualdad y la lucha entre la solidaridad y el individualismo; realidad que hoy se alimenta, como nunca antes, por un individualismo feroz, la indiferencia, un capitalismo exacerbado caracterizado por la cultura del descarte.

En este sentido, es indudable la influencia que Charles Dickens y Mark Twain, ejercieron en Capra, pues éstos, los dos escritores clásicos, denunciaron las injusticias sociales de su época, mismas que el cineasta retoma mediante un irrefutable argumento: la incompatibilidad entre el capitalismo, representado por Mr. Potter (Lionel Barrymore) y el héroe comunitario George Bailey (James Stewart) quien, a toda costa, está convencido en posibilidad de la solidaridad humana traducida en una comunidad sensible a las necesidades de los más vulnerables.

SOLIDARIDAD

El personaje George Bailey emprende un viaje hacia su interior que le permite descubrir que la felicidad genuina, que se basa en el amor y la solidaridad comunitaria, va en contra del mismísimo sueño americano que se fundamenta en el individualismo y la búsqueda del éxito material.

El heroísmo de Bailey se sustenta en la renuncia de triunfar personalmente al realizar su sueño, ejerciendo como arquitecto lejos de su pueblo (Bedford Falls) y viajando por el mundo; pero, para su desgracia, las circunstancias lo obligan a abandonar sus ideales, ya que se ve en la necesidad de apoyar a su padre en la empresa familiar, cuyo objetivo era otorgar préstamos para la vivienda a personas humildes.

ENTONCES...

Ante esta realidad, aceptada con resignación, conoce a su futura esposa Mary quien le ayuda a enfrentarse a los poderosos y a constatar la fuerza que surge del amor, la amistad y la solidaridad.

La película muestra la manera en que, uno de los poderosos, el magnate y despiadado capitalista Mr. Potter acusa a Bailey de ser un fracasado idealista que no debería dedicarse a los negocios por enfocarse a “tonterías sentimentales” al tratar de apoyar a los pobres.

El argumento presenta una realidad totalmente incompatible entre estos dos personajes, que los sitúa en una continua lucha; por un lado, está el despiadado banquero Mr. Potter, que intenta sobornar Bailey mediante la compra de su consciencia al ofrecerle dinero y una posición social holgada si renuncia a sus propósitos y, por otro lado, se encuentra el incorruptible e idealista Bailey que lo rechaza, por ser una propuesta de deshonor y que va en contra de sus principios de vida.

EGOÍSMO

Ante el desprecio, el banquero intenta destruir con todos los medios a Bailey, pero no lo puede conseguir.

Desgraciadamente, en el día de Navidad, el tío de Bailey accidentalmente pierde el dinero de la compañía. La verdad es que el ladrón fue el propio Mr. Potter por su obsesión por desaparecer el negocio de Bailey mediante cualquier medio.

Ese mismo día un inspector de Hacienda, enviado por el banquero, se presenta en la oficina de Bailey para asegurar que todo estuviese en orden. Bailey, al enterarse del dinero extraviado, cae en una profunda angustia y desesperación que lo lleva a pensar en el suicidio, pues el dinero de todos los pobres depositado en su empresa sería irrecuperable; por tanto, la única forma de solucionar esta situación era mediante el monto de su propio seguro de vida.

LA VISIÓN

En el momento en que George Bailey está a punto de saltar de un gélido puente, aparece Clarence, su ángel de la guarda, a quien George le comenta que su vida ha sido un fracaso. Entonces Clarence le ofrece una visión de lo que habría sido el mundo sin George Bailey.

Bailey, asombrado, observa que sus vecinos y amigos no le reconocen; ve a personas cuya vida no hubiese continuado si no hubiese sido por él, como sería el caso de su hermano Harry, a quien George salvó la vida; reconoció que su madre, viuda y sin hijos, regenta una pensión; y que su esposa es una bibliotecaria solterona; observó que las casas que ayudó a construir nunca se construyeron y que en su lugar hay un cementerio en el que George ve la tumba de su hermano al que no pudo salvar por no haber nacido.

También se percata de una ciudad totalmente conquistada por el viejo Mr. Potter y su despiadado capitalismo, donde abunda la pobreza, la prostitución y los casinos; donde las personas viven en competencia; donde la desigualdad se ha desbordado; donde no existen los lazos comunitarios creados por su obra, amor y preocupación por las demás personas.

George, estupefacto, se percata que el individualismo exacerbado y el consumismo han destruido a la ciudad de Bedford Falls, que ahora se llama “Pottersville”.

Al terminar el trance de la visión, George comprende que su trabajo no había sido en vano; entonces se arrepiente y va a casa con su familia para afrontar con valentía las peores circunstancias.

Ante el gozo por haber recuperado su vida, llega el tío Billy, que sorprende a los presentes al comentar que Mary, la esposa de George, había comentado a ciertas personas que su marido tenía problemas, y entonces toda la ciudad decidió hacer una gran colecta para salvar a la empresa de George y así anular la denuncia que había realizado Potter. Así, se salva a Bedford Falls de ser una ciudad sombría, corrupta, mecanizada. Insolidaria. Sin alma.

MÁS RICO...

En la última escena de la película, Harry Bailey dice sobre su hermano: “George es el hombre más rico de la ciudad”; poderoso mensaje que manifiesta que la felicidad no reside en las cosas materiales, sino en ideas y valores arraigados en el espíritu humano y completamente ajenos al interés de un capitalismo deshumanizado. Y así era: George era infinitamente más rico que el multimillonario Mr. Potter.

2022...

Esta imperdible película nos invita a recordar la inmensidad de nuestra propia individualidad y el valor incalculable de la salud, la vida y la contribución social que cada persona, desde sus propias trincheras puede hacer. Invita a que este 2022, seamos más humanos, estando abiertos a los demás solidariamente, reconociendo que todos necesitamos de todos y que son las personas comunes y generosas las que, unidas, pueden enfrentar todos los desafíos para superarlos.

“Qué bello es vivir” brinda un renovado valor en los tiempos actuales al recordarnos de nuestra capacidad para descubrir la manera en que las circunstancias que cada quién experimentamos contienen el significado de la propia vida y abundantes motivos para acrecentar nuestra felicidad, madurez y sabiduría existencial.

Nos convoca a pensar que eso que hará bueno a este 2022, será el saber recibir y acoger todo aquello que la realidad nos plantee, entendiendo que la vida se vive mediante las respuestas que le damos a las circunstancias que nos acontecen; cuando tenemos el valor de salvarlas y trascenderlas, no solo a nivel personal, sino también comunitariamente.

2022 será un año en que, habremos de ejercer, individualmente, valores como la solidaridad, la fraternidad, el amor, la generosidad y la hospitalidad. Donde cada uno de nosotros salgamos de nuestra propia comodidad para ver por los demás, para servir a la esperanza de los otros, de las personas más vulnerables. Para también hacer consciencia y actuar en consecuencia a favor de la madre tierra.

2022 será un año para dignificarnos mediante nuestro arduo trabajo; serán 365 días donde podemos hacer que prevalezca la esperanza, si cotidianamente nos atrevemos a soñar, crear y emprender apasionadamente.

El año que apenas comienza, será un tiempo para destruir muros y construir puentes, para encontrarnos a nosotros mismos, haciendo por los demás y entonces así poder cantar cada día: ¡Qué bello es servir!¡Qué bello es vivir!

Que la salud te acompañe todos los días de este 2022.

Programa Emprendedor

Tec de Monterrey

Campus Saltillo

cgutierrez@tec.mx