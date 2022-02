No hay respuestas. Sólo preguntas. Muchas preguntas. Pero insisto, no hay respuestas. ¿Vamos a seguir así eternamente? Al parecer, sí. No hay cura para la peste o la mordedura del virus oriental. Y según mi pálido análisis, no habrá cura alguna hasta que pasen al menos 10 años más. Es decir, si su servidor está vivo, tendré al menos 169 años. Bueno, 67 para ser exactos. Nunca he servido para mucho. Para ese entonces serviré para nada. Así es el mundo real y no me asusta en lo más mínimo. Me estoy preparando todos los días para eso. Para bien morir. Mientras llega la siempre letal y enamoradiza parca, pues hago lo contrario: me entrego a vivir.

¿Qué hacer con esta maldita peste oriental? Insisto: cada quien debe de hurgar en su interior y proceder como usted y nadie más lo decida. Diario, hurgue en su ser, hágase preguntas y conteste usted mismo sus cuestionamientos. ¿Qué hacer hoy, a qué dedicarse este día y sólo este día. Es importante para mí, es necesario, lo necesito, lo busco? Queda poco tiempo de vida. Al menos para mí. Entréguese usted a sus ideas y conocimiento. Como el atormentado Arthur Rimbaud, quien escribió su obra genial en sólo tres años y largó la pluma para siempre. Siéntese a contemplar el aire inmóvil, piense igual que él, adivine usted el vuelo de los pájaros, para luego invocar y expeler: “Sólo puede ser el fin del mundo que se aproxima.”

¿Es el fin del mundo? Sí y no. No hay contradicción de por medio. El mundo acaba para uno, es decir, para mí si acaso muero antes de ver la cura de este virus. Pero el mundo va a seguir por siempre. Así lo dice la Biblia. Y si acaso usted cree en dicha palabra dictada por el mismo Dios altísimo, pues el mundo nunca va acabar. ¿Cree usted no en la Biblia cristiana sino en los libros y rituales de los antiguos mexicanos, específicamente en los mayas, hoy tan venerados e idolatrados? Pues ellos igual, dentro de sus creencias hablaban de una idea cíclica del tiempo. Así como el sol (una deidad para ellos, como así lo fue para muchas culturas en el mundo) en su muerte y retorno cada mañana, al igual que las estaciones marcan los ciclos de cosechas y vegetación, la influencia divina para ellos marcaba a la letra de estos períodos de repetición de acontecimientos. Todo ello atribuido a los dioses.

El mundo seguirá por siempre. Con usted o sin usted, señor lector, conmigo y sin mí. Por eso, antes de que nuestro mundo (la vida de uno) desaparezca y seamos sólo un punto de recuerdo, debemos de entregarnos a algo dulce y placentero: vivir. Pero, sin arriesgar eso precisamente, la vida misma. Los datos son de miedo y escándalo: de 245 casos activos de COVID-19 que se tenían registrados al día último del año (2021), para el día 13 de febrero se llagaban a 2 mil 937 casos vivos de coronavirus. Los hospitalizados han crecido exponencialmente. De un solo jalón. En todo Coahuila y sólo en los primeros 12 días de febrero sumaron 293 decesos. Una tragedia. ¿Se puede seguir viviendo así, si acaso a esto se le puede llamar “vivir”? No es una opción ni hay más alternativas. Es lo único que hay a la mano: vivir así.

Esquina-bajan

Punto uno: ya nos acabamos el alfabeto griego para bautizar las variantes del virus chino. La Ómicron tiene al borde del colapso y de nuevo, al abnegado y eficiente personal médico de todo el mundo. En México, el infectólogo Alejandro Macías lo acaba de alertar: “Estamos empezando en enero (con la nueva ola) todavía falta todo enero, ojalá que esto quiebre a principios de febrero y todavía la caída de febrero; nos faltan dos meses, no estamos a la salida de eso. Estamos realmente entrando... Está perfectamente demostrado que el número de errores que se comete en la atención en los pacientes aumenta de manera proporcional al cansancio del personal que da la atención”.

Punto dos: agotamiento del personal de salud, así de sencillo. El día 15 de enero por ejemplo, se marcó un nuevo record: más de 47 mil contagios en el país. Hay escasez de test o pruebas para diagnóstico. La ola no ha bajado: el día 12 de febrero se reportaron más de 26 mil nuevos contagios. Con vacuna de agua de horchata o sin ella, el bicho lo va a morder. Andrés Manuel López Obrador por segunda vez infectado, lleva tres vacunas: dos de la AstraZeneca y una de “refuerzo”, lo que eso signifique. ¿De qué valió? De nada. Por un motivo que siempre se lo he dicho: las vacunas no sirven para nada. No estas. Y se está experimentando en “tiempo real” con las dosis, su consistencia, durabilidad y claro, con la salud de los humanos. No lo digo yo, lo dicen científicos serios y preocupados.

Punto tres: ¿Va usted a ir a Monterrey a surtir su despensa? Piénsalo. Allí los casos rozan los 6 mil diarios: una pandemia, así se llama esto. Una maldita pandemia. Pero ya los lugares de recreación y esparcimiento no van a cerrar. Menos los negocios y comercios. Ya es imposible que la gente se confine, se avinagre viendo televisión y Netflix en sus casas. Todo mundo en la desobediencia civil por muchos y variados motivos. Uno: vivir.

Punto cuatro: los claques de AMLO, los diputados federales de Morena, piden y exigen austeridad en el INE. Pero, ellos, los morenistas como Sergio Gutiérrez Luna, Leonel Godoy, Mario Delgado, Ignacio Mier... se autorizaron un presupuesto para este 2022 de 8 mil 045 millones de pesos. De los cuales 5 mil 073 millones son para “servicios personales”...

Letras minúsculas

Es decir: venga a nosotros tu reino. Tome sus buenas decisiones, señor lector. Queda poco tiempo.