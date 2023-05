Uno de los principales problemas que he observado a través de los años de trabajo es la falta de capacitación en las áreas de Química Analítica, es un área de gran importancia para los tomadores de decisión en cualquier estado de la República mexicana, ya que cada vez se hace más necesario obtener resultados confiables de muestras ambientales, como la calidad del agua, suelo, plantas y aire. Desde que se realizó la reforma energética en México, no se cuenta con suficientes laboratorios certificados para evaluar la calidad de los productos energéticos que se distribuyen, por ejemplo, la gasolina, diésel, etc., la población no conoce la composición de ésta, sólo se busca la de menor precio y esto afecta la salud por las emisiones de contaminantes de fuentes móviles.

Cada municipio con una densidad poblacional grande debería contar con al menos un laboratorio certificado que pueda determinar de manera eficaz los contaminantes presentes en las tres principales esferas ambientales (geosfera, hidrosfera y atmósfera) de cada localidad y así tener un gobierno estatal informado de la realidad de la calidad de estas tres esferas (para hacer buen uso de los recursos naturales) y así puedan tener herramientas para formular leyes donde se respeten los derechos constitucionales de la población y se pueda ejercer el control necesario para aquellos que emiten o descargan contaminantes a dichas esferas ambientales.

Una propuesta a esta situación es encontrar líderes que tengan la vocación de servir a la población y que tengan conocimientos previos sobre las áreas de interés, que tengan la capacidad de integrar equipos de trabajo con especialistas de diferentes disciplinas que permitan obtener resultados confiables para tomar decisiones adecuadas a las necesidades de cada municipio. Por ejemplo, la necesidad que se viene visualizando a corto plazo es la calidad del aire, donde es necesario conocer el comportamiento de las cuencas atmosféricas de cada municipio, el monitoreo in situ de acuerdo con la dirección predominante del viento, la caracterización química del material particulado, la composición del suelo, los datos reales de las emisiones de cada fuente fija, datos sobre las enfermedades más predominantes en cada municipio, campañas de análisis de sangre y orina para detectar la presencia de contaminantes, etc. Para obtener cada una de estas necesidades, es importante que se cuente con expertos de las universidades públicas y privadas, del sector empresarial y la ciudadanía que tenga conocimiento en atmósfera, que sea más fácil capacitarlos para analizar los resultados y puedan tomar decisiones adecuadas para cada municipio.

Para la elección de cada uno de los miembros que formen los equipos de trabajo, debe ser lo más equitativa en cuanto a género (sexo femenino y sexo masculino) y al sector de trabajo (universidades públicas y privadas, sector empresarial y ciudadanía); estos equipos de trabajo deberán tener sus reemplazos, al menos cada tercer año.

Una vez que se cuente con los diversos equipos de trabajo, se puede realizar una planeación por fases para que se puedan alcanzar rápidamente las metas, algunas de las fases se pueden realizar de forma simultánea para que se ahorre tiempo y no se desperdicien los recursos, que les puedan entregar resultados confiables a las autoridades para que tomen decisiones adecuadas para determinar qué tipo de transporte es más conveniente para la ciudadanía, el espacio necesario para la construcción de viviendas y la zona adecuada, la instalación de nuevas zonas verdes que ayuden a la restauración de la buena calidad atmosférica y de los ecosistemas.