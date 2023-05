¿Qué haría una psicoterapeuta si fuera gobernadora de Coahuila?

Y si yo fuera gobernadora, o senadora, o alcaldesa... todos hacemos listas largas de lo que propondríamos en un caso así, un supuesto caso que no sucederá más que a pocos. Pero, siempre he dicho que somos los ciudadanos quienes manejamos la sociedad y los gobernantes y las instituciones son las instancias que tendrían que tomar lo que viene de nosotros para plasmarlo y darle cauce.

Uno de los temas más preocupantes en nuestros días (estos días inmediatos) es el tema de la salud mental. Habría que distinguir exactamente lo que significa “salud mental” y cómo se relaciona con la “salud emocional”, los procesos personales, la fisiología, y el crecimiento y la madurez. Como eso no se ha definido de una manera adecuada para funcionarios gubernamentales ni para la gente común, pienso que es algo que yo sugeriría como primer paso. Se requiere educación y orientación a todos los niveles de nuestra sociedad. Lo que no conocemos lo evitamos y/o lo tememos, así que estos temas se quedan en archivos muertos, tanto literalmente como figurativamente.

Esta mañana trabajé con parte de una familia. El hijo, que es mi paciente, comentó que se le hacía que las generaciones anteriores tuvieron la vida más fácil. Lo dijo en respuesta a la pregunta que hizo su padre: “¿Qué ha sucedido? En mis tiempos fallabas, te levantabas, y seguías. Ahora hay ansiedades y depresiones y cosas así por todos lados”. Ni estoy de acuerdo en que antes era más fácil, ni que les pasa algo grave a generaciones nuevas. Antes, si alguien no salía adelante se le tachaba de (agrega aquí una larga lista de términos despectivos y erróneamente usados), así que para no caer en ese maltrato tal vez lográbamos reprimir muchas condiciones, cuando menos algunos de nosotros. Hoy no es tan fácil meter nuestros malestares en el cajón del fondo y fingir que no existen. No estoy segura si es porque hay un tanto más de conciencia, o porque nadie quiere batallar con niños y jóvenes (ni con adultos) “problemáticos” y se les encasilla en algún padecimiento, bien o mal diagnosticado. Eso nos da a todos permiso de no lidiar con lo que es, al final de cuentas, una diversidad más en la vida. Padres de familia, maestros, médicos generales, y todos, requerimos conocimientos básicos sobre lo que es la depresión, el trastorno de déficit de atención, la ansiedad, y los otros trastornos de personalidad más comunes. ¿Para? Para dejar justo de ver trastornos y comenzar a ver personas con condiciones similares a la diabetes y el hipo o hipertiroidismo.

En algún lado leí que, por acá en nuestra ciudad, o bien en nuestro estado, tenemos índices altos de suicidios. También tenemos cifras alarmantes de violencia de género. “Así son los hombres” o “nadie entendemos porque fulana se quitó la vida” no son respuestas aceptables. Estamos hablando de situaciones de salud que no están siendo ni diagnosticadas ni tratadas. Después de la pandemia ha llegado otra pandemia. Depresión, ansiedad, shock post-traumático... Las personas con tendencias a esas condiciones hemos caído como casas de naipes en el viento. La pandemia nos dejó debilitados, o tal vez con conciencia de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, y muy cansados como para seguir luchando en contra.

¿Dónde están los grupos de apoyo?, ¿dónde están los programas de salud mental del Estado? Sé que existen, pero no son suficientes ahora. A pesar de que oficialmente ha terminado la pandemia, sigue una ola de decesos por paros cardíacos: cáncer, y causas desconocidas hasta por los médicos tratantes. Estamos muchos aún en duelo, y más de nosotros lo estaremos en tiempos cercanos. ¿Qué pasa en una tribu donde las autoridades no forman parte de la tribu? Claro que cada individuo, familia y barrio cuida a los suyos, pero ¿el gobierno no es parte de nosotros?

Si yo fuera gobernadora, seguiría siendo irremediablemente idealista, así que intentaría formar una instancia que se encargara de acompañar a personas que han perdido a un ser querido, que tienen depresión o ansiedad u otra condición. Como no seré gobernadora, pediría a las autoridades que se reconocieran las situaciones que requieren tratamientos especiales y distintas condiciones laborales y educativas.

La manera de cambiar una sociedad es a través de la educación. Habrá que educar a nuestros maestros en la salud emocional y mental propia para que adquieran herramientas para trabajar con alumnos y padres de familia. Grupos de trabajo de maestros, padres, administrativos, niños, y jóvenes guiados por profesionales de la salud mental se requieren para entender y aceptar la diversidad de personalidades, mecanismos de defensa y la estructura de carácter de cada individuo. Y no es para que tengamos que consentir lo que no se debe consentir, sino para que cada individuo igualmente se conozca y vaya aceptando y manejando su responsabilidad para con su propia vida.

Imaginemos el momento actual. AHMSA tiene a toda una ciudad en estado de alerta y alarma. Muertes y duelos por docenas. Una frontera turbulenta. La economía que se suelta y se aprieta como collar de castigo de perro. Las relaciones de pareja y de familia en pedazos porque no se pueden resolver las situaciones básicas en la pirámide de Maslow y no hay tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración es poder estar bien con: “Sí tendrás lo que quieres, pero mañana, no hoy”. Hay oferta de actividades culturales y entretenimiento en exceso. Somos esclavos de nuestros trabajos. Todo esto nos ha cegado a lo bueno y lo bello que sigue existiendo, y a nuestra vida interna. O tal vez nos ha distorsionado los conceptos de satisfacción y suficiencia.

Pienso que a toda la lista de lo que creo que el gobierno tendría que atender debo agregar meditación y el fomento de espacios y tiempos de quietud. Fantaseo con un “gong” que se oye en ciertos intervalos por todo el estado. Al oír el sonido, todos dejaríamos de lado por unos momentos aquello que estamos haciendo, para caminar unos pasos, tomar unas respiraciones, hacer unos estiramientos, tomar agua, mirar el cielo o el jardín, y no hacer nada.

Si yo pudiera influir tanto en el gobierno, los pondría a trabajar mucho, lo sé, pero yo le entro. ¿Cómo ven?