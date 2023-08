¿Qué quieres hacer? Descansar. Pero eso hiciste ayer. Sí pero no terminé.

¿Qué te da placer? Es lo que me pregunto esta noche. Hace tiempo perdí la opción de muchos placeres. No la opción, sino las ganas. No me alcanza la energía para hacer lo que antes hacía. Planear viajes, mover muebles, cambiar guardarropa, masajes, faciales, pedicure, cocinar, salir, teatro. No sé explicar con precisión qué cambió, ni a dónde se fueron mis impulsos. Tal vez solo están ajustándose.

Ahora en momentos veo imágenes y me traen recuerdos de quien fui, soy, y seré. Este tipo de tema es un trabajo para muchas sesiones de terapia y muchas idas de compras. Son momentos que cuestan mucho trabajo de renovación y de desapego. Tengo un horno de microondas y un tostador de pan que no funcionan. De pronto entiendo para qué es el señor que pasa en su camioneta recogiendo cosas que solo él sabrá en qué las empleará, pero aún me falta entender qué me sucede que no agilizo el deshacerme de esas cosas. No me sirven.

Así los hábitos que tenemos en la vida. Los fabricamos en la infancia y juventud y nos aferramos a ellos y a las creencias que los sostienen. Y de pronto nos damos cuenta de que ya no nos sirven, o ya nos rebasan, o que nuestras necesidades han cambiado y tenemos que volver a diseñarnos. O tal vez a dejarnos ser. Dejarnos ser tiene que ver con no exigirnos cumplir con reglas que en algún momento grabamos en piedra. O volver a gustos y placeres que hemos dejado por el camino.

Cada momento de vida tiene lo suyo y hemos pasado por tiempos muy difíciles. Yo sí requiero ser más amable conmigo, aún cuando esa amabilidad implica un poco de esfuerzo. He escuchado durante años a personas decir que uno de sus problemas en la vida es no tener suficiente tiempo para descansar. Confieso que no les entendía. Ahora sí. Entonces entre ejercicio, dieta, reorganización de espacios en casa, consultorio, Foro Amapola, y una depresión mayor, busco el significado y la incorporación del descanso. Y, un secretito, exprimir la última gota de quedarme en la cama en las mañanas es un placer exquisito.