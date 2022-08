Lo que voy a compartir es, en su mayoría, traducido de una publicación.

Desear una experiencia positiva es una experiencia negativa. Aceptar una experiencia negativa es una experiencia positiva. El filósofo Alan Watts llama “la ley inversa” a la idea que dice que entre más persigues el sentirte cada vez mejor, más crece tu insatisfacción, ya que perseguir algo hace evidente el hecho de que aquello te está faltando.

Entre más deseas ser rico, más pobre te sientes, independiente del dinero que ganas. Entre más quieres ser sexy y deseable, más feo te consideras, sin importar la realidad de tu apariencia física. Entre más deseas ser amado y feliz, más triste, solo, y miedoso te vuelves, aun estando rodeado de personas que te quieren y te admiran. Entre más deseas iluminación espiritual, más egocéntrico y banal te vuelves al intentar llegar allí.

Esto funciona así por la manera en que decidimos enfocar la vista. Anoche comenté, “Ahora sí, si pasa X, no hay manera de resolver.” Un amigo me regañó. Y tiene razón. No porque “lo que piensas atraes”, sino porque en lo que piensas, donde pones tu atención es el lugar donde vives. Si vivo en “necesito más” o en “debo hacer más” o en “estoy enferma”, o en “no completo mis gastos”, esa será la condición de mi vida. No significa que sea cierto. Conozco a una persona que constantemente cree tener un sinfín de padecimientos médicos y sufre constantemente, pero no tiene nada. Es sana, cuando menos físicamente.

Hoy amanecí viendo soluciones. Tú ¿qué te cuentas hoy?

