¿QUIÉN ES EL CULPABLE?

Fue hace 8 años. Un día con tal de cumplir el deseo de Rodrigo, el mayor de mis niños que por entonces cumplía 10 años, fui hasta el estadio de los Tigres de la UANL en busca de boletos para mis cuatro hijos y yo.

El estacionamiento no sólo estaba lleno de coches, también de seguidores de los Santos de Torreón, de fanáticos del equipo regiomontano, y, sobre todo, de policías que buscaban evitar a toda costa cualquier enfrentamiento.

Inocentemente fui a taquilla pero luego me enteré que aquella era una de las pocas organizaciones del futbol mexicano que antes de arrancar la temporada, ya están vendidas todas las localidades.

El juego comenzó y nosotros no teníamos boletos. Con David en brazos, el menor de mis niños que tenía apenas 3 años, busqué desesperado entre los revendedores. Uno de ellos me explicó que aquel era el Clásico del Norte, que ya mejor me fuera a verlo en la televisión. Ya cuando caminábamos cabizbajos hacia nuestro coche, de pronto una señora me preguntó si quería entradas, que ella me podía rentar sus cuatro abonos. Recuerdo que le pagué 2 mil pesos. Debo confesarles que iba emocionado pues finalmente Rodri alcanzaría su sueño de ver jugar a sus ídolos del Tigres.

Cuando entré al estadio, pensé que por la cantidad pagada nos iba a tocar, cuando muy mal, en la tercera fila. Nunca imaginé que nuestros lugares estaban en la penúltima fila y, para acabarla de fregar, pegaditos a la temible porra visitante. Lo que para mis niños era como estar en un sueño, para mí fue todo una pesadilla.

“¡Chichón! ¡Chichón! ¡CHICHÓN!”. Los aficionados del equipo local comenzaron a gritar burlándose por los abultados y colgantes pechos de un tipo que, encolerizado, se pegaba cual King Kong en sus repugnantes pectorales y sobre los cuales tenía tatuada, y en tipografía gótica, la palabra “GUERREROS”.

Mis hijos estaban divertidísimos ante tales ocurrencias y más se reían ante el florilegio de majaderías que volaban por el aire como en un imaginario e interminable ping pong de insultos, denuestos, maldiciones, improperios, groserías, ofensas, injurias y dicterios. Mientras todo aquello sucedía, me encomendé a todos los santos, menos al Chichón y a sus compañeros de La Laguna, claro está, para que aquello sólo quedara en un simpático recuerdo y no en un trágico final como lo fue para los seguidores del Atlas tras la salvaje presentación de los trogloditas fanáticos del Querétaro.

En mi mente siguen desfilando las imágenes de la barbarie y hago una simple pregunta: ¿quiénes son los culpables de esa salvaje demostración? A diferencia del drama de Lope de Vega, en esta ocasión no podemos gritar al unísono “¡Fuente Ovejuna, señor!”.

Puede haber muchos culpables, como por ejemplo los dueños de los Gallos Blancos por no haber previsto que esa rivalidad requería al menos a 2 mil guardias. Otros responsables pueden ser los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, pues no han sancionado con toda la fuerza de su autoridad a quienes empañan con su violento proceder un espectáculo que debería ser familiar. Habrá quien crea que los gobiernos municipal y estatal fueron negligentes, pues no destinaron a los policías suficientes para evitar tal tragedia.

Sin embargo, en mi opinión sólo hay un responsable: Andrés Manuel López Obrador. Sé que me juzgarás loco, y no te faltará razón, pero así como él culpa de todos sus fracasos a los conservadores y neoliberales, yo lo culpo a él de todos los males que en México ocurren.

Me atrevo a responsabilizar al presidente por varios motivos. Desde antes de comenzar su administración, ofreció a la delincuencia organizada abrazos y no balazos. Dicha promesa es la única que ha cumplido y ahora es más riesgoso deberle al SAT, que asesinar a alguien o pertenecer a algún cártel del narcotráfico. Tomemos en cuenta también que AMLO ha fomentado con todas sus fuerzas la desunión entre los mexicanos. Gracias a él, en México reinan ahora la violencia, las ejecuciones, las balaceras, las rivalidades y, por ello, no es ilógico pensar que el mandatario federal es el principal responsable de lo sucedido en el Estadio Corregidora.

Alguien lo dijo y ahora lo sostengo pero con una ligera variación:

“Sería un error ratificar a Obrador”,

