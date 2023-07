Quiero entenderte, para saber a qué atenerme

Compartiré aquí una narrativa que no fue abordada ese día y que podría darle contexto al asunto que tratamos durante más de una hora y media:

No estaba en la agenda, pero así es ella...

No lo encuentro.

Me resisto a comprar otro ejemplar porque en el que yo tenía hice tantas anotaciones en sus páginas, como para escribir mi segundo libro, por cierto, después del “Irreverente” de 2021.

A lo mejor dicho ejemplar ya está muerto en el fondo de un basurero olvidado, pero la muerte sigue siendo el mejor invento de la vida. Por eso lo refiero aquí y ahora.

Un día se lo presté a alguien y le pedí que me lo devolviera cuando terminara de leerlo.

No sé si lo leyó, pero no me lo regresó.

Cuando se lo pedí de vuelta me respondió que él no tenía servicio de “delivery”.

Así de cabrona es a veces la gente.

La referencia del libro de Jobs tiene qué ver con lo que en seguida les voy a platicar:

En el “interrogatorio” al que me sometió María Fernanda, por descuido o por omisión en ese momento deliberada, no le dije que he sido despedido laboralmente tres veces en mi vida.

1a:

· A mis tiernos 23 años, me cesaron después de seis de haber servido en mi Alma Máter, el periódico El Norte.

· Fue porque me atreví a ponérmele al tú por tú a uno de los dueños de esa empresa.