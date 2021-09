Me permito ofrecer algunas herramientas que puedan ser aplicadas por los partidos políticos que les sean útiles para designar al candidato por la gubernatura del estado el próximo 2023, pues indican un camino en el que su andar puede ser más seguro de llegar a la meta con tintes de éxito.

Hagamos mientras unas breves radiografías y algunas recomendaciones que considero puedan ser de beneficio: en el Partido Acción Nacional (PAN) su estructura organizacional y política se encuentran muy desarticuladas y, como consecuencia, los candidatos que se han mencionado tienen mínimas oportunidades para ganar la elección, pues las luchas internas proyectan una dirigencia del partido que ha propiciado una serie de pugnas cuya fuerza ha hecho disminuir la presencia en el electorado, y cuya ramificación ha originado la desintegración de una cohesión partidista que les ha restado madurez política que pueda enfrentar elecciones en que participe con candidatos que den la pelea con visos de triunfo.

El movimiento Morena, cuyos partidarios han sido atraídos y acumulados por los favores que les ha dispersado el gobierno federal, no ha bajado de su nivel cuantitativo, pues el interés tiene pies, y no tanto por la ideología que, con todo respeto, la gran mayoría de los seguidores no comprenden, ya que la necesidad de sobrevivir es mucha, por lo que es un alivio la obtención de los apoyos, pues a adjudicar el voto a Morena no le ven problema, con el fin de continuar disfrutando de los incentivos económicos que les son concedidos.

El Verde, un partido proveedor de votos, se ve que carece de ideología propia, pues acepta la disciplina filosófica que le ofrezca mayores privilegios entre dinero y puestos burocráticos, pero que le sirve a los partidos para ganar con esos sufragios aprobaciones de leyes cuyo interés fortalece al iniciador de las normas, máxime cuando se trata del Ejecutivo federal o de los gobernadores de los estados, y por lo tanto para ellos también, a fin de seguir obteniendo garantías en la esfera política, por lo que su definición como un partido está en que lo único que le da fortaleza son las prebendas, pues venden caro su amor.

Los partidos que les llaman chicos solo buscan estar adosados a los otros partidos, otorgándoles su adhesión durante las votaciones en el pleno de la Cámara de Diputados, y seguir congraciados con esos partidos grandes para ser merecedores de canonjías que los hacen mantenerse en el Legislativo.

Por lo que se refiere al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que siempre ha llevado la delantera aquí en Coahuila, ha ido dejando en el camino a miles de simpatizantes por los resultados de algunos de sus gobernantes envueltos en actos de corrupción, por lo que debe obligarse a renunciar a esos sucesos y reaccionar cambiando su proceder, pues de esa forma está haciendo de lado la unidad partidista, llevándola a desvirtuar una democracia que se ha ido construyendo, por lo que en su lugar debe hacer un llamado a los priistas que requieren necesariamente de convicciones políticas comunes que son precisamente origen y fundamento de esa unidad.

Para proclamar una libertad de decisión es necesario poseer en el partido una democracia interna real que sea la respuesta de la conservación de la unidad, asimismo exigir voluntad para la racionalización de su credo político con el estudio y difusión de los principios que lo sustentan, con capacitación política eficaz, con divulgación ideológica exenta de demagogia, con gestoría autentica y oportuna. De igual forma, mantenerla con programas de acción realista, auscultando la voluntad popular y proponiendo candidatos identificados con las inquietudes y anhelos del pueblo. De igual forma, se debe reflexionar hacia dónde va el partido y valorar la presencia y fortaleza de otros partidos.

En equilibrio un partido se vivifica cada vez que se nutre de las auténticas voluntades del pueblo, pues si el pueblo necesita y quiere democracia, el partido debe dar ejemplo claro de democracia.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com @aguirreperalesf