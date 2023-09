RBD, Los Temerarios y Agnetha Faltskog

La última semana destacó en lo musical el exitoso inicio de la gira de la agrupación mexicana RBD en el estadio de la Universidad de Texas, en El Paso, el viernes 25 de agosto pasado.

Esto guste o no a sus detractores, pero lo que sí es un hecho es que la presencia de aproximadamente 40 mil seguidores del grupo surgido a partir de la telenovela juvenil “Rebelde”, transmitida por Televisa del 2004 al 2006, fue la mejor respuesta para lo que ha sido el gancho comercial de “la nostalgia por el pasado” como sucediera en fechas más recientes con Luis Miguel teniendo una no menos buena continuidad en la ciudad también texana de Houston a mediados de semana y siendo su prueba de fuego este fin de semana que en Estados Unidos es feriado por el Día del Trabajo que se celebra este lunes con dos fechas en ese gigante de estadio que es el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

Y precisamente para aquellos detractores que no bajan de inicio a RBD de ser un grupo “sin sustancia”, el que no tuvo empacho en ese primer concierto y fue motivo nada menos para un encabezado de la revista norteamericana Rolling Stone con fecha del 26 de agosto que el integrante abiertamente gay del grupo, Christian Chávez, por no detenerse a pesar de ser un “visitante distinguido” en criticar al gobernador en funciones de Texas, Gregg Abbott, quien además de su inhumana política anti-inmigrante cuenta en sus políticas estatales contra las minorías étnicas y sexuales, en particular contra la comunidad LGBTIQ.

Para no ir tan lejos, el pasado mes de junio Abbott promulgó una ley anti-drag para prohibir espectáculos de este tipo a lo largo del estado, situación a la que se refirió Chávez diciendo en español que “ ... si ustedes conocen a alguien de la comunidad LGBTIQ – amigo, hermano, padre, hijo – es tiempo de estar unidos. Nadie nos va a separar y nadie nos va a silenciar. Aménse por lo que son. Amen a su hijo por quien es. Somos perfectos – Dios nos hizo así. Perdón, Gregg Abbot, pero eso no va a pasar”. Chávez hizo historia en el año 2007 al ser el primer cantante del pop latinoamericano en salir del closet antes de que lo hiciera una estrella como Ricky Martin en el año 2010.

Hablando de giras internacionales de agrupaciones mexicanas el lunes 28 la nota la dieron el grupo de regional mexicano “Los Temerarios” a través de un comunicado emitido por su s miembros fundadores, los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel Alba después de 46 años de actividad artística aunque los años más recientes fue mayor en el extranjero que en nuestro país por lo que el próximo año será cuando su gira de despedida incluirá a México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Para terminar, y en relación a grupos de larga trayectoria, el mes se cerró con la salida del primer sencillo como solista de una de las cantantes femeninas de la legendaria agrupación sueca de música pop ABBA, Agnetha Faltskog, bajo el título de “So ... where do we go from here?” (¿A dónde vamos desde aquí?”). Muy buena pregunta porque poco se ha dicho a partir de esta noticia de la continuidad de la agrupación que durante la pandemia decidieron volver a grabar nuevos temas juntos y teniendo en cuenta de que el año próximo, en ocasión del 50 aniversario de su triunfo en el aún vigente Festival de Música Eurovisión la sede 2024 será precisamente Suecia.

