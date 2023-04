El país de nuestros abuelos, el México idealista de nuestros padres no existe. Hoy vivimos un país sin sentido, nosotros como colectividad no sabemos el rumbo de nuestros pasos. Situaciones como las recesiones económicas, pero sobre todo, la violencia que vivimos día a día y que parece no tener fin nos lleva a una desorientación complementada por la fragmentación del tejido social.

Los gobiernos actuales -particularmente en el espectro nacional- nos han llevado a una desintegración, donde resulta difícil ver convicciones generalizadas; nuestro país vive de metas inciertas. Como individuos y sociedad tenemos pocos ideales -por decir lo mucho-.

Las utopías construidas por los políticos, con eslóganes, se han convertido solamente en medios para llegar al poder, eso, de alguna manera, alimenta la descomposición, la frustración y el desánimo nacional.

La alternancia en el poder que le dio la batuta al Partido MORENA, más que compromisos cumplidos, son desilusiones cumplidas. El gobierno de AMLO suponía que iba a destinar más presupuesto a la política social que, ayudaría a construir un tejido social que cohesionara y que nos diera identidad nacional, y que los demás partidos, abandonaron.

En ese mismo sentido, a pesar del respaldo popular apabullante, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha dejado mucho que desear. Ciertamente, muchas de las noticias tienen carácter tendencioso, pero también la realidad obliga.

Vamos a la mitad del camino, pero, hacer análisis comparativos, ciertamente carecería de objetividad y la realidad de hoy es muy distinta a la anterior (pandemia, déficit económico mundial, feminicidios...)

Fuera de ello, el gobierno de AMLO debe plantearse políticas orientadas a construir mejores expectativas de vida, a fortalecer vínculos sociales y valores, a generar confianza en las instituciones públicas, en los partidos, en los políticos y que a nosotros como sociedad nos haga más humanos, más solidarios y que nos haga detenernos un poco a plantearnos como personas, como ciudadanos y como sociedad ¿quiénes somos? y ¿qué queremos ser?.

@Abraham_AAR