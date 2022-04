RECETA MÁGICA

Mis habilidades culinarias suelen impresionarme sólo a mí. Es decir, a pesar de ser prácticamente nulas, cuando menos me permiten aliviar mediocremente el hambre voraz que a mi cuerpo en ocasiones aqueja. Cuando en la mañana me preparo un cereal, se me remoja a tal grado que las hojuelas de maíz, lejos de crujir al masticarlas, se quedan pegadas cual repugnante engrudo en mi paladar. Cuando quiero guisarme un huevo, tengo que resignarme a comérmelo quemado, con un exceso de aceite o con grandes pedazos de cascarón. A pesar de todo, soy un apasionado en la cocina (y en otras áreas de la casa también). Esto me ha llevado a leer algunas recetas extrañas. Tengo, por ejemplo, el secreto para preparar caviar relleno de bogavante azul de Galicia. Y soy un experto en decir cómo se cocina el Kümmel Suppe a base de semillas de alcaravea.

Hoy he decidido compartir una receta emanada de mi espíritu creador. Sé que podría hacerme millonario si llegara a patentarla, sin embargo, creo que gano más si la doy a conocer, pues basta con que alguien la utilice para sentirme realmente recompensado. Es por eso que en esta ocasión he decidido dar la receta para ser un buen gobernante.

Para ser un buen gobernante se necesita tener presente en todo momento que el pueblo es quien elige a la persona que trabajará por lograr un desarrollo duradero. Esto puede ayudarle a un funcionario público a sentir cierto compromiso con aquellos por quienes fue elegido. Si nuestros gobernantes se despertaran cada día preguntándose qué pueden hacer en las siguientes horas para mejorar la vida de los habitantes de cierta colonia o de cierta ciudad, seguramente estaríamos mucho mejor cada día.

Para ser un buen gobernante se debe conocer muy bien el significado de las palabras. Por ejemplo, el diccionario nos dice que la política es el arte referente al gobierno de los estados, pero muchos administradores públicos se confunden al creer que la política es más bien una artimaña y no un arte de servir a los demás.

Para ser un buen gobernante se debe conocer muy bien aquella sabia frase de Confucio: “En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza”. En México ahora hay más gente pobre que al inicio de la administración de Andrés Manuel. Hay poca gente que tiene mucho dinero, y mucha gente que muy apenas sobrevive cada día. Esto es señal de una cosa: los mexicanos no hemos tenido buenos gobernantes. Si pensamos bien, en algunos países europeos es casi nula la pobreza. Esto se debe a que el Gobierno se preocupó por dar a los gobernados una buena educación, por crear suficientes fuentes de empleo y por crear las condiciones óptimas para que todos puedan gozar de algo que se llama calidad de vida. En nuestro país suceden cosas muy distintas. Aquí se cree que ayudar a los pobres es quitarles los programas que tanto los ayudan, como por ejemplo los programas de empleo, los de Salud Pública, educación gratuita y de calidad, entre otros. Pero la presente administración federal decidió cancelar las estancias infantiles, el Seguro Popular y las escuelas de tiempo completo, para dar a cambio una suma considerable de dinero en efectivo que difícilmente alcanza para comprar medicinas, pagar la escuela o pagar guarderías. Sólo buscar votantes seguros y no el progreso de los mexicanos más pobres.

Es muy fácil disminuir el índice de pobreza en el País. Para lograr esto es necesario, en primer lugar, disminuir el índice de riqueza de los gobernantes y de todos aquellos que suelen aprovechar su parentesco y amistad con ellos para emprender jugosos negocios y poder vivir como ricos de la noche a la mañana literalmente. En segundo lugar se deben realizar obras que beneficien directamente a los que menos tienen, aunque tengan que sacrificarse otras, como por ejemplo plantar palmeras en las principales avenidas de una ciudad o mandar imprimir decenas de miles de ejemplares de la “Guía Ética de la Transformación”, y que por cierto ni el mismo Presidente leyó.

Para ser un buen gobernante se debe renunciar a la vanidad, dejando a un lado cualquier sentimiento de superioridad otorgada por el poder. El buen gobernante es capaz de formar un excelente equipo de trabajo y deja que sus colaboradores den rienda suelta a su espíritu de servicio.

Por desgracia, de nada sirve compartir la receta de buen gobernante, y más ahora en que la honestidad es una cualidad desaparecida en estos tiempos de casas grises, de primas con empresas, de hermanos con sobres llenos de dinero, de hijos del mandatario enriquecidos de la noche a la mañana, de colaboradores sátrapas y de un presidente con sueños de dictador.