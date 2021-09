¿Regresar a la normalidad?

Esta semana, después de año y medio, regresaron millones de niños y adolescentes a clases presenciales o mixtas (híbridas) en los niveles desde preescolar hasta secundaria. La mayoría de los papás y alumnos piensan que se resolverán todos los problemas causados por la pandemia al regresar con sus compañeros y maestros. Muchos de ellos piensan que habrá un mejor aprendizaje, se reducirá el estrés, la ansiedad y los sentimientos de soledad y abandono. Efectivamente, el contacto personal y cara-cara hará una gran diferencia entre todos ellos. Sin embargo, no podemos garantizar que desaparecerán todos los conflictos emocionales, sociales y académicos. A continuación, menciono algunas grandes amenazas que enfrentarán las escuelas

y los papás.

En primer lugar, la mayoría de los estudiantes asistirán menos horas en forma presencial y solamente un 30 por ciento de ellos, mientras los demás estarán aprendiendo a distancia y en forma sincrónica (en el mismo tiempo) o asincrónica (en diferente tiempo). Las escuelas y maestros tendrán un gran reto de adecuar los programas para evitar un mayor rezago educativo y una diferencia de dominio de aprendizaje para los que asisten a la escuela y los que se quedan en sus casas. Recordemos que un porcentaje de ellos estarán rotando para ir o permanecer en casa, y otro porcentaje de papás han decidido 100 por ciento escuela en casa para evitar cualquier riesgo de contagio de sus hijos. Esto será un gran desafío.

En segundo lugar, ¿qué pasaría si un maestro está infectado o estuvo con alguien con COVID-19? Las escuelas tendrán que disponer de maestros extras que puedan sustituir en las clases presenciales. Los directivos tendrán que hacer grandes malabares para no interrumpir la dinámica de cada una de las clases y los alumnos adaptarse a cada uno de los estilos de enseñanza de cada uno de los maestros.

En tercer lugar, ¿qué pasaría si uno de los alumnos se contagia?, ¿cancelaríamos las clases presenciales al grupo del alumno contagiado o sólo a algunos compañeros?, ¿y el maestro y las demás personas que tuvieron contacto con él? No será nada fácil.

En cuarto lugar, ¿cuál será la metodología en las clases que son sincrónicas? En otras palabras, el maestro se tendrá que partir en dos ya que estará dando clase a los alumnos presenciales y los que están en sus casas al mismo tiempo. ¿Será el mismo nivel de participación, preguntas y aprendizaje? O más difícil, ¿qué hará el maestro que tiene a sus alumnos presenciales y los demás están en forma asincrónica? En otras palabras, el maestro impartirá su clase a los alumnos que están presentes y tendrá que diseñar actividades al resto del grupo que no estará presente simultáneamente a distancia. Los maestros necesitarán reducir el contenido ya que será imposible que todos aprendan al mismo ritmo.

Y, en quinto lugar, se espera un incremento de estrés, ansiedad y agotamiento cognitivo y emocional en la mayoría de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes que asistan en forma presencial a la escuela tendrán un sentimiento grande de inseguridad y miedo de ser contagiados. ¿Cuántos de ellos respetarán la distancia o el uso de cubrebocas? Ahora sí tendrán que levantarse más temprano para ir a la escuela y ¿serán capaces de romper el ritmo de sueño cuando no iban a clases presenciales? Muchos de ellos se levantaban 5 minutos antes de clase y otros justificaban no tomar la clase sincrónica porque no tenían internet o se había ido la luz. La mayoría de ellos

ya experimentó el placer de dormir y levantarse tarde.

Para concluir, no será fácil este regreso físico a las escuelas. No es la panacea y mucho menos que se resolverán todos los problemas al volver a clases presenciales. Se presentarán otros retos que debemos estar listos para solucionarlos y seguir adelante sin detenernos en la vida.

@DrJesusAmaya