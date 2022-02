Relaciones promiscuas de México con España y EEUU

Les platico: la excusa son los contratos millonarios de empresas como Repsol, Iberdrola y otras, que operan en México contratos vigentes en campos como los de energía, hotelería y servicios.

No es la primera vez que Andrés Manuel utiliza ese agresivo epíteto. El 19 de octubre de 2020 declaró que las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos eran promiscuas, a raíz de la detención del General Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles.

En la mañanera de este miércoles dijo textualmente:

Ahora no es una buena relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa que yo creo nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Hacer una pausa en la relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España, como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban.

A su juicio, ambos países tienen que dar tiempo para respetarse y que el gobierno de España no vea a México como una tierra de conquista.

“Queremos tener buenas relaciones, pero que no nos roben”.

Planteó realizar una “pausa” en las relaciones entre México y España.

REACCIÓN EN ESPAÑA

DETONA buscó una versión de la cancillería española, pero Carmen Calvo, vice presidenta del gobierno socialista español prefirió no emitir declaración alguna, todavía.

Una fuente cercana a ella explicó que en casos como éste bien podría llamarse a consultas a Madrid al embajador español en México, Juan López-Dóriga Pérez, pero tal versión no ha sido confirmada aún.

Carmen expresó en 2019 con motivo de la petición de disculpas a España del presidente López Obrador, por la conquista:

“El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tienen que pedir perdón a ningún país, y no va a ocurrir esto”.

PÉREZ REVERTE

“Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza”, había lanzado horas antes el escritor Arturo Pérez-Reverte, buen conocedor de México.

A LA MADRE PATRIA HACE MUCHO LE DIERON EN SU MERA MADRE

Mi amigo, hermano y colega Eloy Garza escribió esto acerca del tema:

El mejor cineasta español radicó de planta en México (Buñuel), el mejor novelista español prefería a los mexicanos que a sus paisanos (Valle-Inclán), el más inspirado poeta español de su generación vivió en México (Luis Cernuda), la familia de actores más célebre en México eran de origen español: los Soler, el más profundo filósofo español enseñó y murió en México (José Gaos).

A cambio de estos genios, el ex presidente más querido por los mexicanos tiene ahora su residencia en España (bueno, esto último es broma).

Dicen que quien enseñó el moderno español a los españoles fue un nicaragüense (Rubén Darío), las buenas maneras un regiomontano (Alfonso Reyes) y el himno más representativo de Madrid (un chotis) lo compuso un veracruzano (que ni era de Veracruz pero él se decía nacido en Tlacotalpan).

A cambio de tales favores, nos mandaron a su gente más culta (los exiliados españoles).

Así que favor con favor se paga.

Corruptos, sabios y gilipollas los hay en todos lados (hasta en Monterrey aunque algunos no lo crean).

Allá están igual que acá: Yernos impresentables como Urdangarín, López Obradores populistas con más facilidad de palabra y ex mandatarios multimillonarios como Felipe González que tiene dos palacios en Marruecos.

Hace mucho que a la Madre Patria ya le dieron en su madre.

NORMA GARZA TREVIÑO

Comenta lo siguiente:

Creo que esta barbaridad de “pausar” es histórico y alguien habría de detenerlo.

No creo que el presidente tenga todo el poder para esto.

La carta está muy burda, pero todo lo que hace el rey del palacio es totalmente burdo.

DATOS DATOS DATOS

España ha invertido en México $76,000 millones de pesos en los últimos años.

COLOFÓN

Andrés Manuel parece no tener llenadera en eso de ser tópico mundial... pero para dar vergüenza.

Ahora le tocó el turno a España, a cuyas relaciones políticas y económicas con México las calificó de promiscuas.

En octubre 19 del 2020 se aventó desde la 3a cuerda contra EEUU, cuyas relaciones en materia de seguridad con nuestro País le valieron el mismo epíteto, con motivo de la detención del General Cienfuegos en el aeropuerto de Los Angeles.

CAJÓN DE SASTRE

“Qué oso, la verdad, qué oso, con este presidente que padece México. Por lo pronto a mí, no me representa”, dice la irreverente de mi Gaby... y yo me adhiero...

PD No votes en la consulta popular. ¡ES UNA TRAMPA!