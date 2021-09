‘Respect’, ‘La Prieta Linda’ y ‘Nevermind’

La semana pasada causó gran controversia entre los melómanos norteamericanos la publicación de la mas reciente lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone.

¿La razón? Que si bien la lista renovada posicionó en el puesto número uno un tema que dada la reciente polarización y violencia en la sociedad no solo norteamericana sino global propiciada tanto por gobiernos populistas como grupos de fanáticos religiosos o de racistas podría decirse que su mensaje es no solo sugerido sino necesario en nuestros tiempos como lo fuera en su salida al mercado en el año de 1967: “Respect” (“Respeto”), de la merecidamente considerada “Reina del Soul”, Aretha Franklin.

Una temática similar, y por lo mismo igual de vigente, es la que encierran los dos temas que le siguen a “Respect” en la mencionacad lista: “Fight the Power”, de los raperos de Public Enemy, tema que en su momento se vio apoyado como tema musical de la no menos controvertida película “Haz lo correcto” )Spike Lee, 1989), y “A Change is Gonna Come” (“Un Camio está por darse”), del gran intérprete del gospel Sam Cooke, y si bien se aplaude se incluya a otros grandes como Bob Dylan con temas legendarios suyos como “Like a Rolling Stone”, hay discrepancias y críticas desde el hecho que la mejor canción según la lista (en el número 7) de los Beatles será “Strawberry Fields Forever” complementen las primeras diez temas de Missy Elliot y Outkast.

En medio de la controversia, la semana terminaba en lo relacionado a la música norteamericana con el aniversario número 30 el pasado viernes 17 de la salida simultánea de los icónicos álbumes de la célebre banda metalera de los años 80 y 90 Guns N´Roses, “Use Your Illusion I” y “Use Your Illusion II”, para esta semana iniciar con la nota triste de la muerte a los 88 años de edad de la leyenda de la música ranchera mexicana, Queta Jiménez “La Prieta Linda”. Habiéndose iniciado en el medio en el año de 1950 al lado de su hermana mayor, la también cantante y actriz Flor Silvestre, con el paso de los años y su separación hizo su propia historia e incluso se le reconoce como la primera intérprete que apoyó al cantante Juan Gabriel en sus propios inicios musicales.

“La Prieta Linda” participó en más de 30 películas, y entre sus grandes éxitos se recuerdan temas como “Celosa”; “Amor sin medida”; “Yo no me caso compadre”; “Llorarás”; “Desolación”; “Un clavo para mi cruz”; “El quihúbole”; “El peor de los caminos” y “Una sola caída”, entre muchos otros más. Se retiró de los reflectores y los escenarios a partir del año 2007 cuando sufrió una embolia pero fuera de ello gozó de una saludable vida en general hasta fallecer de causas naturales la tarde del pasado martes 21 de septiembre. Descanse en paz.

Para terminar, y regresando a aniversarios importantes y temas más amables, justo el día de hoy se conmemora también el trigésimo aniversario de un álbum que cambió la historia del rock de finales del siglo XX: “Nevermind”, segundo en la discografía de Nirvana, pero que al salir a la par de “Badmotorfinger”, segundo de Soundgarden, junto al “Ten” de Pearl Jam generaron el boom del grunge y no por nada “Smells like Teen Spirit” está en el puesto 5 de las 500 Mejores de la Historia.

