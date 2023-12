Resuelvo, resuelves, resolvemos; ¿tal vez los roles tradicionales descomplicaban la vida?

Soy una mujer que resuelve. Sobra la declaración, el mundo entero lo sabe. Desde niña he resuelto...aprendí a caminar, a vestirme, a leer (a muy temprana edad), a hacer mis tareas sin ayuda, a jugar sola, a saber lo que me gusta y quien soy, a sentir las injusticias, y a construir un estilo de vida propia. Tomo decisiones, acepto responsabilidades. Y también dejo pendientes muchísimas cosas. También soy una mujer que no resuelve. Esa declaración no sobra. Los demás tienden a sorprenderse cuando insisto en que no hago las cosas como debería en ocasiones.

No creo que resolver o no resolver sea un tema nuevo, y sin embargo llena las redes sociales de reflexiones y memes. Quiero que sepan que una mujer que resuelve es una especie difícil de lidiar. Es antigua la queja de que los hombres no lavan los trastes. También es antigua la declaración que hace notar que cuando lo hacen las mujeres nos quejamos de que no lo hacen de manera correcta. Un detalle muy pequeño que ilustra mucho. Las mujeres queremos que los hombres “ayuden” en la casa y los hombres quieren que nosotras revisemos el agua y el aceite al coche. Ciertamente las mujeres hemos sido más prontas en tomar mayores responsabilidades.

El hecho de ser una mujer que resuelve me hace muy atractiva para algunos hombres, y nada atractiva para otros. No me pueden mangonear. No soy seducible. No los necesito. Y a la vez soy capaz de resolver mi vida y la de ellos a la vez. Vaya situación. No puedo culpar a un hombre (a nadie) de quererse recargar en una persona fuerte. Igualmente lo deseo hacer yo. Y aquí está precisamente uno de los temas que no he resuelto en la vida. Resuelvo tantas cosas por y para los demás que, en ocasiones, muchas, me descuido yo. Creo que la respuesta a este tema de resolver no es exigir a otros que se ocupen de cosas, sino dejar de ocuparnos nosotras de lo que a otros les toca. “Es que, si no lo hago yo, nunca se hará.” Entonces, es probable que sea tu responsabilidad, y que tal vez no estás en la relación correcta.