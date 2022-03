Revocación de mandato. En los albores de otra dictadura perfecta

“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?” Esta pregunta aparecerá en la boleta de quien decida ira manifestar su voto por la revocación de mandato el próximo 10 de abril.

Si el resultado de la votación es que siga en la Presidencia de la República; AMLO continúa hasta que termine su periodo.

Si el resultado de la votación es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza; la persona titular de la Presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo, cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación. En ese momento asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional 1*.

El actual Presidente del Congreso 2** es miembro de MORENA desde 2017, diputado federal suplente por la vía plurinominal en agosto de 2018, asumió la diputación en diciembre del mismo año debido a que el propietario solicitó licencia. Fue electo Presidente del Congreso en septiembre de 2021, podría llegar a ser Presidente provisional de México por una adición al artículo 84 de la CPEUM en diciembre de 2019.

Muchos ciudadanos aún no deciden si votarán o no. Se siguen formulando las mismas preguntas. Dudas como si es correcto que la convocatoria la haya hecho el Ejecutivo, sobre la validez de la recopilación de firmas, la claridad de la pregunta en la boleta, si la revocación del mandato debería ser por malos resultados y no por pérdida de confianza, si la ley es o no retroactivo, entre otras, aún persisten. Además, las posturas varían a veces entre los líderes de opinión del mismo frente.

AMLO desde el principio de su gestión señaló que a mitad de su gobierno haría una encuesta para ver si seguía a cargo del poder Ejecutivo. Si el voto era en contra se iría.

Al convertirse en un ejercicio de revocación de mandato contemplado por la legislación; pasa de ser una encuesta a ser una elección costeada por el INE donde 4 de 4 escenarios son a favor de AMLO:

1) Menos de 37 millones de votos y gana el que siga. AMLO continúa.

2) Menos de 37 millones de votos y gana el que se revoque. AMLO continúa.

3) Más de 37 millones de votos y gana el que siga. AMLO continúa.

4) Más de 37 millones de votos y gana el que se revoque. AMLO se va; pero como vimos, en todo caso MORENA se queda.

Si la sociedad que no apoya a AMLO, no fue capaz o no quiso levantar las 2.8 millones de firmas requeridas para revocarle el mandato, ¿por qué advierte que AMLO es quien convoca y no la ciudadanía? ¿Es posible sumar 37 millones de votos para hacer vinculatorio el resultado del ejercicio de Revocación de mandato? ¿Es viable lograr 19 millones de los votos a favor de la revocación? ¿Si se revoca el mandato habrá consecuencias reales? ¿Qué peligro presenta la nueva ley de revocación de mandato para futuros presidentes? ¿Si AMLO se va al final del sexenio podrá controlar a su sucesor con la amenaza de revocarle el mandato? Pareciera que el ejercicio del domingo 10 de abril es parte de una agenda ya determinada Otro muro que ya empezó a pagar México 3***.

Imaginemos un 5to escenario: Votos para que AMLO siga: 30 millones 4****. Votos para que no: Cero. El silencio de una sociedad que se prepara a participar en los frentes con mayor impacto, como el voto útil y la rendición de cuentas, podría ser el mejor mensaje. Si te corresponde, apunta tu participación en la agenda del próximo 5 de junio cuando seis estados 5 más elijan gobernador. MORENA, en tan solo los últimos 3 años, pasó de 0 a 16 estados gobernados, podría sumar 22.

Querido lector,

Tú le das el sentido útil a tu voto en función de tus intereses. A quien resulte electo, sin importar su filiación, es imperativo exigirle que rinda cuentas. Sólo asegúrate que sea en un formato que la sociedad disponga para evitar que se vuelva una mañanera que nos enrede el mañana.

Agarren viada.

1* En ese momento se procederá a lo dispuesto en el artículo 84 de la CPEUM. El cual dispone que asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. Esta disposición fue adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.

2** Sergio Gutiérrez Luna, es el actual Presidente del Congreso. Miembro de MORENA desde 2017. El primero de julio de 2018 fue elegido diputado federal suplente por la vía plurinominal a la LXIV Legislatura del propietario Horacio Duarte. El 4 de diciembre del mismo año asumió la diputación, debido a que el propietario solicitó licencia para ser subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

3*** Así como el muro fronterizo según el expresidente de E.E.U.U. Donald Trump. La jornada electoral tan sólo ya costó 1,567.4 millones de pesos.

4**** Votos conseguido por AMLO en la elección presidencial de 2018.5 Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.