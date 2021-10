Richard Carpenter y ‘The Velvet Underground’

El viernes de la semana pasada terminó una semana de cumpleañeros de la música en inglés con el número 75 del compositor Richard Carpenter, la otra mitad del famoso dueto vocal pop The Carpenters.

Nacido el 15 de octubre de 1946 en New Haven, Connecticut, Richard Carpenter, se interesó inicialmente más en la música que su hermana Karen ya que mientras él tocaba piano ella se inclinaba más por jugar al beisbol, pero lo que sí ambos compartían era el gusto por los discos para niños que les compraba su padre. A los doce años Richard decidió que quería formar parte de la industria de la música y en el año de 1969 firman con A&M Records, propiedad de Herb Alpert y Jerry Moss, donde les dieron libertad para que escribieran temas originales y es como surge su primer álbum “The Offering” del que se optó que el sencillo a promover fuera un cover de los Beatles, “Ticket to Ride”, mismo que solo llegó a ocupar el lugar número 54 del Billboard.

Sin embargo, fue en el año de 1970 cuando el mencionado Herb Alpert les sugiere que graben la balada “They long to be close to you” que sería su primer número uno y en la que Karen además de cantar tocó la batería junto a Hal Baine y al que después le seguirían otros números uno como “Top of the World”, de 1973 y “Please Mr. Postman”, de 1975. El último álbum de estudio del dueto data de 1981 y llevó el título de “Made in America” ya que la colaboración artística de Richard con su hermana terminó de forma abrupta con la muerte de Karen el 4 de febrero de 1983 debido a la bulimia, trastorno que padecía desde el año de 1973 en lo que Richard padeció de la adicción de pastillas para dormir que lo llevó a internarse en 1979 y de la que pudo salir adelante.

Richard Carpenter siguió a partir de entonces su carrera en solitario combinando su faceta de pianista y compositor con la de escritor, siendo sus más recientes obras el libro “Carpenters: The Musical Legacy” y un álbum titulado “Richard Carpenter´s Piano Songbook”, las dos de próxima salida al mercado. Muchas felicidades.

Curiosamente, mientras Richard festejaba sus 75 años de edad el pasado viernes 15 de octubre, de forma paralela Apple TV estrenaba a nivel mundial un documental dirigido por el cineasta norteamericano nominado al Oscar Todd Haynes (“Lejos del Cielo”), y decimos curiosamente porque uno de los primeros trabajos de Haynes antes de ser uno de los principales representantes del cine gay norteamericano de los años 90 y sus posteriores nominaciones al Oscar uno de sus primeros trabajos fue un mediometraje de 1987 titulado “Superstar: The Karen Carpenter Story”, el cual hecho con muñecas contaba la historia de la batalla de Karen con el trastorno alimenticio que la llevó a la muerte combinándola con la influencia cultural del dueto en los años 70.

Décadas después, y luego de haber realizado memorables trabajos de ficción con protagonistas músicos como “Velvet Goldmine” (1998) y “I`m Not There” (2007), Haynes estrena el no menos destacado documental “The Velvet Underground”, el cual gira alrededor de la banda del mismo nombre liderada por el desaparecido Lou Reed y que a pesar de tratarse un fenómeno predominantemente clandestino se convirtió en uno de los grupos más influyentes del rock.

