Aquí somos ya todos demasiado viejos para creer en las palabras de los políticos. Por eso, cuando el exalcalde de Saltillo y diputado federal, Jericó Abramo Masso se destapa como aspirante a la gubernatura de Coahuila, al tiempo que desafía a su partido aduciendo el arbitrario proceder de una presunta “cúpula”, es decir, de una élite que toma decisiones sin tomar en cuenta a la militancia, no es un valiente acto de insubordinación sino un berrinche lo que atestiguamos.

Y no es “la cúpula” lo que le molesta o indigna, ni la forma en que impone decisiones que deben acatarse de forma callada y disciplinada; el problema es que estas decisiones hoy no le favorecen y se coloca muy lejos de ser el favorito del que aun es su partido, el PRI, en la carrera rumbo a la sucesión del Ejecutivo coahuilense.

La vida se ha acelerado en las últimas décadas, la política antaño solía ser una carrera de fondo, de resistencia. Bajo aquella vieja premisa de “el que se mueve no sale en la foto”, un rompimiento como el que hiciera público Abramo Masso en sus redes sociales hacia finales de enero, no sólo habría sido impensable sino que se le hubiera tomado además como afrenta personal que habría llegado a oídos del mismo propio Presidente de la República.

Pasaba que, si el dedazo no le favorecía a un político, no había lugar para desplantes de quinceañera. Se acataba la decisión con buen talante e incluso se aplaudía; se felicitaba al ungido y se sumaba de inmediato a su causa o por lo menos se ponía a sus órdenes. Si el político desairado en cuestión era un verdadero contendiente, tenía asegurada la supervivencia en la nueva administración y, al cabo de un sexenio, quizás, tendría su oportunidad.

La narrativa que Abramo Masso busca posicionar es la de un hombre cuyas convicciones no le permiten continuar militando para una agrupación dominada por una pequeña élite a la que él denomina, con lujo de ademanes, “la cúpula” (con las manos hace un pequeño semicírculo en el vacío, un constreñido espacio en el que sólo tienen cabida los designios de unos cuantos villanos).

¡Pues qué raro! Qué raro porque las cosas siempre han sido de esta manera y nunca antes pareció importarle.

Incluso cuando “la cúpula” la conformaban seres abominables como los hermanos Moreira, a Jericó no parecía incomodarle la calidad de las decisiones que entonces se tomaron y es que Abramo Masso siempre, pese a sus desmesuradas proporciones, siempre tuvo un lugar en ese reducido espacio que hoy tilda de estrecho y autoritario.

Más aún, el todavía priista pero disidente, afirma que su ascenso siempre ha sido ‘por la escalera’, es decir, sin utilizar el ascensor de las palancas. Me permito recordarle que, por venir de una familia de políticos, el hándicap está completamente a su favor desde la cuna, frente al ciudadano común. Y como subproducto del “moreirato”, la verdad no sé qué es peor: Si haber sido un consentido de dicho régimen de corrupción, o presumir el haber acumulado méritos durante el mismo periodo.

Jericó, Yerico o, como me gusta llamarle, “Lloricó” no es tan estúpide desde luego para acusar a esa “cúpula” con nombres y apellidos, sino que la refiere como una entidad oscura, a la manera en que el presidente López Obrador alude a la mítica “mafia del poder”, sin hacer jamás una acusación directa. En política está visto que es redituable inventarse un enemigo fabuloso, quimérico, y el señor Abramo nos ofrece como su antagonista a esa tenebrosa “cúpula” que no lo deja crecer (esto es figurado porque Jericó ya está bien pinxhe grandote).

En otro video Abramo Masso acusó que el partido o, mejor dicho, “la cúpula” ejercen presión y amenazas laborales a quienes le manifiestan sus simpatías en redes sociales. Pero extorsionar a la burocracia es el sello de la casa. Básicamente Jericó, un priista de toda la maldita vida, acusa al PRI de ser el PRI. ¡Vaya, vaya!

Si tuviera una acusación seria y real que formular, como un ciudadano cabal, la haría de manera puntual, con hechos concretos, nombres y apellidos. Pero como se trata de un político de rancia cepa, se va por los vericuetos de las ambigüedades, porque Jericó está jugando sus cartas y lo que está apostándose es su futuro político.

Es poco probable que el PRI vaya a reconsiderar su estimación por el señor Abramo Masso, así que probablemente éste sólo está haciendo su salida lo más ruidosa posible para llamar la atención de partidos que no tienen con qué dar una pelea decorosa en Coahuila, como Movimiento Ciudadano o incluso Morena.

Aunque desde luego, en nuestra Entidad, política, social e institucionalmente embargada por el Revolucionario, las fuerzas políticas emergentes (incluyendo la que el presidente encabeza) y desde luego, las candidaturas independientes, están destinadas al fracaso. Eso lo sé yo, lo sabe usted y lo sabe también por necesidad Jericó Abramo Masso, no en balde ha vivido en las entrañas de la bestia desde siempre.

Y probablemente sepa también que la próxima gubernatura está perdida para él y que en su partido, el PRI, la fila por la sucesión se antoja interminable, mientras que en otra divisa podría ocupar sin problemas la primera posición para el año 2029; no obstante tal vez para entonces un asteroide ya borró toda forma de vida en la Tierra, o nos esclavizó la inteligencia artificial. Sin embargo, al día de hoy, parece la única vía para que el señor Kong (Jeri-Kong) alcance el acariciado sueño de toda su vida.