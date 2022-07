Yo trabajo con el tarot, con sueños y con animales totémicos. No me da la columna para explicar todo, y sé que muchas personas no saben de o tienen ideas distorsionadas acerca de estos temas. Publiqué que abriría fechas para lecturas de tarot y un hombre puso un comentario “burlón”. Abrí su perfil y en efecto es una persona que no solo no cree en ciertas herramientas (comparto su opinión en algunos casos), sino que ha decidido que criticar despreciativamente limpiará al mundo de dicho “error”.

Bien, lo que realmente deseo compartir es la figura de un animal totémico. Las tradiciones nativas y antiguas hablan del espíritu o de la medicina que trae un animal. Hablan de animales que nos acompañan en la vida - como guardianes, guías y maestros. El animal totémico es el animal que representa talentos y fortalezas que no nos hemos reconocido o somos renuentes a aplicar. Al no usar estos recursos, perdemos oportunidades y vivimos sin aprovechar las herramientas que ya nos pertenecen. El animal totémico es una figura que nos recuerda quienes somos. Es una proyección, un reflejo de nuestro ser.

Anteanoche trabajé el animal totémico con alguien a quien le había prometido ese trabajo hace dos años. Mientras trabajamos, lo vi a él convertirse en un león. No es común que me suceda eso. Pero quedó clara la conexión suya con el león, y me puse contenta, como me he puesto al ver koalas, venados, pirañas, osos, serpientes, y hasta un dinosaurio. El autodescubrimiento por medio de las herramientas que existen (aunque algunos son escépticos) siempre me hace sonreír.