¿Salmones o mariposas moradas?

Este pasado 15 de febrero, después del día del amor y la amistad, la Academia IDH celebró su octavo aniversario. Cada año, los salmones morados -que se caracterizan por nadar contra corriente-, recordamos este punto de inicio por diferentes razones. Ya contaré en su momento los detalles. Pero esta fecha simboliza, para todas las personas que vivimos ese proceso, un buen parto, sin tanto dolor y con mucha alegría e ilusión por haber iniciado, desde el 2015, una nueva etapa como mariposa morada: libres y autónomos. Ese fue el verdadero inicio del despegue que, hoy, aterrizamos para celebrar a la Academia IDH, aunque en realidad tenga más años su existencia.

De oruga a mariposa. Si imagináramos a la AiDH como una mariposa morada con colores amarillos, verdes, azules, lilas, grises y blancos, podríamos ejemplificar las cuatros etapas de su vida: el huevo, la larva, la pupa y la edad adulta. Las primeras tres, sin duda, me tocaron vivirlas como fundador, junto con grandes personas que me encontré en el camino. Pero a mí me tocó desde gestar la idea, cargar el embrión y ver su posterior formación. Fue una etapa inicial que le dio forma a un sueño de jurista.

Hoy, la mariposa morada es una niña adulta. Ha comenzado a volar, con grandes colores, mirada clara, siluetas maravillosas y alas muy sólidas. Está lista para tomar nuevos caminos, consolidando su esencia. Tiene una gran brújula. Solo se irá redefiniendo sus metas con nuevos sueños, con nuevas oportunidades, con nuevas historias.

La Academia IDH, por tanto, tiene varias etapas de su fundación. La oruga ha crecido muy rápido. En 2011, el entonces órgano electoral, el IEPC, creó lo que fue el primer antecedente de la AiDH: el Centro de Derechos Políticos (Cedepol). Gracias al apoyo de la Universidad Carlos III de Madrid, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma de Coahuila, pudimos iniciar este sueño. Fue el arranque. Lo recuerdo bien: el acto inaugural fue una mañana muy fría, con nieve, pero con el calor de grandes amigos y amigas que desde entonces me acompañaron.

El Cedepol, como buena mariposa, se ha ido transformando en un ser maravilloso. Con el apoyo del entonces Director de la Facultad de Jurisprudencia, mi amigo Valeriano Valdés Cabello, formalizamos este centro universitario con el apoyo del Gobierno del Estado. A partir de entonces, me tocó luego, como Director de Jurisprudencia, proponer al Consejo Universitario de la UAdeC el reglamento que creó, por primera vez en el 2015, la Academia IDH como un centro de investigación de la UAdeC. Esta fue la larva. Comenzamos a salir del huevo.

En el 2017, posteriormente, el Congreso del Estado avanzó en la pupa: creó la Ley de la Academia IDH, como un órgano universitario propio, con personalidad y patrimonio propio, sectorizado a la UAdeC. Desde entonces, la mariposa morada opera en forma autónoma con sus recursos que, hoy, han ido consolidando de manera gradual un grupo de investigación sólido, de excelencia académica y con un gran futuro profesional.

La Academia IDH tiene así más de 10 años de formación institucional. Ha sido una etapa de gran transformación. Ha sido un viaje de gran satisfacción generacional. Ha valido la pena apostarle a una nueva escuela de derechos humanos que es un gran patrimonio de cambio social para asegurar una sociedad más libre, igualitaria y fraterna. Fundar una academia fue -y será- una referencia que marcó mi vida personal, para bien y para mal.

METAMORFOSIS AIDH

La mariposa morada tiene una historia de transformación permanente: es una gran institución libre y de grandes colores, que vuela alto para completar su ciclo de vida.

Durante este año, la AiDH vivirá cambios importantes. No solo porque inauguraremos la casa morada como el punto de cierre de su fundación. Hay más sueños por desarrollar. Hay más proyectos por realizar. Hay más ideas por concretar.

Estoy seguro que en esta nueva etapa se consolidará el viaje morado. Seguirán como salmones. Pero ahora ya tienen un gran cuerpo para lograr un mejor futuro generacional.

El 8 aniversario significa, entre otras cosas, prosperidad porque es un número que expresa el poder de saber lo que se quiere. La AiDH sabe lo que tiene. Sabe lo que quiere. Pero sobre todo le espera un gran futuro.

Ha sido largo el trayecto. Ha sido complicado. Pero lo hemos logrado. Nuestra universidad tiene un gran patrimonio generacional.

¡Feliz cumpleaños, querida AiDH!

