Saltillo despierta y ganamos

Las mujeres saltillenses se volcaron para protestar contra la violencia. Al grito de “¡Ya basta!” más de tres mil mujeres de esta ciudad, que por mucho tiempo ha estado adormecida, indiferente ante los males colectivos, por fin hicieron suyas las calles para hacer oír sus voces, el balance definitivamente es positivo. La exigencia de justicia y respeto a nuestros derechos humanos es lo mínimo que se puede exigir; fuera las leyes e instituciones que son letra muerta, fuera los burócratas que desconocen su quehacer e ignoran cómo se aplica la justicia hacia las mujeres, porque vivimos en un estado que no provee servicios públicos para las madres trabajadoras, servicios como la atención a la salud y las guarderías para que las madres puedan trabajar.

Por fin se ganó un espacio importante en la opinión pública. El papa Francisco enfatizó: “Ustedes tienen ese gran tesoro de poder dar vida, ternura, paz y alegría. El poder dar vida no la tenemos los varones, ustedes conforman la Iglesia, en femenino, ustedes salieron ganando no tengan miedo”.

El poder dar vida en un contexto como el mexicano, que es de pobreza generalizada, no es fácil. Falta muchísima educación sexual, que es un tema rehuido en la mayoría de las escuelas y los hogares en donde los padres, por el trabajo están ausentes la mayor parte del día, las niñas y niños permanecen solos frecuentemente y son víctimas de la ignorancia. Las madres niñas son un grave problema que los gobiernos de Coahuila no tocan o lo hacen superficialmente, por ello el estado ocupa los primeros lugares de madres adolescentes. ¿Por qué?, ¿a qué se debe esta situación? La respuesta está en el viento, dice Bob Dylan.

En este país el derecho humano de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo no se ejerce porque se desconoce e institucionalmente no se difunde, los promotores de los derechos humanos tienen ahí un campo que no se atreven a tocar.

Ahora se sacan del plano teórico las agresiones de género y se habla de ellas en la acción diaria, es lo que han hecho las mujeres del país en todas las marchas, eso representa visibilizar, romper, destrozar los entornos y actuaciones que pueden ser del crimen organizado, la pornografía o la trata de personas donde la mujer ha sido estereotipada, violentada y cosificada con esos mecanismos que silencian o anulan la versión de las víctimas, es importante en esa deconstrucción y transformación cómo se presenta la identidad de las mujeres en ciertos sectores.

La ciudadanía, entendida en el contexto de los valores postindustriales, exige erradicar las estructuras de control del pacto patriarcal y transformarlas en una cadena de servicio para lo que es un acompañamiento violeta. Fomentar la denuncia, educar en la construcción de masculinidades no hegemónicas y conformar redes de apoyo es contribuir al adiós de esos rezagos de la sociedad patriarcal que todavía normaliza la violencia en contra de las mujeres.

Los cambios alcanzados por los feminismos están provocando modificaciones en las masculinidades, los que se expresan en el desarrollo de nuevas manifestaciones, algunas de las cuales, por su carácter no sexista y no homofóbico, son catalogadas como positivas y traducen el deseo de muchos varones que diariamente realizan, en forma soterrada y de manera un tanto reprimida, diversas prácticas y vivencias que, a pesar de las adversidades y circunstancias, se han atrevido a explorar a través de relaciones y posiciones íntimas, sociales y políticas distintas a las tradicionalmente establecidas para los varones.

La lucha feminista ahora pasa al contexto de los estereotipos, los prejuicios, el trabajo mal pagado y la educación para las mujeres y los hombres sobre sus derechos humanos, porque la lucha feminista es justa y humanitaria. En conclusión, las protestas del Día de la Mujer en México, en Saltillo y en la Laguna en particular reflejan la vitalidad del movimiento feminista, vamos adelante.