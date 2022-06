Este título puede parecer no solo exagerado, también falso, así lo consideré cuando lo escribí, porque la gente piensa que el agua es infinita que no puede acabarse, ¿y por qué se piensa así? primero por ignorancia y a causa de ella porque no hay una cultura suficiente sobre la importancia del agua, no hay conocimiento social de lo que significa este recurso natural invaluable y de la necesidad de ...