Salud mental con el ping-pong

Cuando deseamos mantener nuestra salud mental y el buen funcionamiento de nuestro cerebro, no hay mejor hábito que practicar regularmente algún ejercicio físico. El movimiento mejora el flujo del oxígeno y sanguíneo y ayuda a su mejor funcionamiento. Además, el movimiento aeróbico protege al cerebro de no ser lastimado con altos niveles de azúcar y reduce el estrés, mejora el sueño y regula nuestras emociones. El ejercicio físico ayuda a mantener intacta nuestra memoria y protege contra el deterioro cognitivo como el Alzheimer. Toda actividad física ayuda, sin embargo el ping-pong o tenis de mesa tiene grandes implicaciones positivas para nuestra salud mental y física.

¿Por qué el tenis de mesa es un excelente ejercicio para el cerebro? Porque requiere una gran coordinación motora y de un gran ejercicio aeróbico. En un estudio titulado “The Effectiveness of Exercise Intervention on Brain Disease Patients: Utilizing Table Tennis as a Rehabilitation Program” (La eficacia de la intervención con ejercicio en pacientes con enfermedades cerebrales: Utilizando el tenis de mesa como programa de rehabilitación) un grupo de japoneses afirma que este deporte activa cinco áreas del cerebro. Según esta investigación, se mejora el flujo sanguíneo del cerebro el cual se asocia a mejorar la cognición y el funcionamiento del hipocampo relacionado a la memoria. Es un excelente protector contra el Alzheimer y en pacientes con Parkinson demostraron una mejoría significativa en su habla, escritura, vestirse solos y caminar después de seis meses de jugar ping-pong. El Alzheimer y la demencia provocan una reducción en el tamaño del hipocampo, sin embargo, el ping-pong incrementa el flujo de sangre estimulando la zona cerebral de la memoria y protegiendo los efectos negativos de la demencia.

Un artículo publicado por Rachel Moss, en julio del 2015, titulado “Alzheimer’s disease could have a drug-free and effective treatment via table tennis” describe una evaluación al cerebro usando la resonancia magnética y encontraron que el ping-pong ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y fortalecen la memoria a corto y largo plazo para disminuir el impacto negativo del Alzheimer. En otro estudio japonés encontraron que los que juegan frecuentemente el tenis de mesa reducen el consumo de sus medicamentos.

Hay una gran cantidad de beneficios el practicar este deporte. La doctora Elana Clar, neuróloga del Centro de la Columna Vertebral y Cerebro del Norte de Jersey, encontró que el tenis de mesa mejora los síntomas del Parkinson. El ping-pong es fantástico para fortalecer la coordinación ojo-mano y ejercita las habilidades cognitivas. Mejora las habilidades relacionadas al sistema motor y reduce los efectos negativos del Parkinson.

No sólo encontramos grandes ventajas cognitivas y físicas, sino además emocionales y sociales. El tenis de mesa evita sentimientos de soledad ya que es necesario jugar con un compañero. Especialmente en las personas de la tercera edad que padecen de soledad y depresión, el tenis de mesa les ha ayudado a regular sus emociones. En esta pandemia es un excelente ejercicio ya que la mesa los separa a una distancia de 2.5 metros entre ellos. Se puede jugar en lugares cerrados y la inclemencia del tiempo no es excusa para cancelarlo. Además, es de poco impacto y tienen poco riesgo de alguna lesión muscular o esquelética.

La mayoría de estos beneficios se aplica a todos los deportes que se usa raqueta como el squash, bádminton, tenis, ráquetbol y, el de moda, pádel. Muchos piensan que es muy difícil porque no nacieron con coordinación espacial para golpear una pelota con una raqueta. Sin embargo, es una habilidad que se puede aprender en cualquier momento de la vida y se requiere un poco de paciencia y confianza.