La pandemia nos dejó muchos aprendizajes y retos, para mí el principal fue que no podemos vivir aislados y que la convivencia social es uno de los elementos más importantes para construir las sociedades que anhelamos.

En este orden de ideas, me erizó la piel el suicidio de Andrea, estudiante de secundaria en Monterrey que tenía semanas (yo creo que meses) sufriendo acoso escolar. ¿Qué tuvo que sentir, pensar, Andrea para quitarse la vida? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le hicieron? ¿Por cuánto tiempo? ¿Nadie se dio cuenta? ¿Por qué nadie lo evito?

Los suicidios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por bullying no son nuevos. En México se tienen registros desde 2008 de casos similares. Según el Inegi, hay 52 suicidios infantiles por mes, del 2008 al 2018 (antes de la pandemia) se tiene registro de poco más de 7 mil, gran parte de ellos por acoso escolar.

¿Qué es el acoso escolar? Definiciones y estudios académicos hay muchísimos sobre el tema. No es mi interés hacer una revisión bibliográfica sobre el tema, sino analizarlo desde otro punto de vista. El acoso escolar es un liderazgo negativo mal encausado. Sí, así de simple pero complicado a la vez. Las personas que son “bullies” (las que molestan a los demás) son líderes innatos con muchísimas habilidades de persuasión y carisma que no han sido encausadas hacia el bien común. Desde mi óptica, porque durante la educación básica no tienen una metodología eficaz para que las niñas, niños y adolescentes apropien en la vida diaria valores democráticos como son la búsqueda del bien común, tolerancia, asertividad, respeto, no discriminación, etcétera.

Todo esto aunado a los enormes problemas de salud mental (sin atención ni presupuesto que alcance) que trajo la pandemia a lo largo y ancho del país. Este es un problema generalizado que debería tener la atención de todas y todos los actores para diseñar e implementar estrategias integrales que nos permitan identificar, canalizar y atender de manera oportuna de estos casos y así combatir las altas tasas de suicidio que estamos viendo.

La educación cívica y la salud mental son un binomio no común que debería comenzar a explorarse más por parte del sector académico, privado y público. La educación cívica no tiene que ver solamente con aprender a vivir las instituciones democráticas, tiene que ver también con lo que hacemos todos los días como personas, en el cómo convivimos con los que nos rodean y nuestra relación con el entorno.

No debemos tomarnos a la ligera ya el acoso escolar, las dinámicas sociales cambiaron durante la pandemia y debemos estar a la altura de lo que eso significa para las infancias y las juventudes. El ser humano no puede y no debe vivir de forma individual, solitaria. La historia de la humanidad nos ha enseñado que cuando hacemos las cosas de manera colectiva construimos imperios completos e innovamos, es así como hemos crecido como humanidad y aumentado la calidad de vida.

Tenemos que empezar a invertir enserio en el desarrollo de competencias ciudadanas y sociales para nuestras niñas y niños para que no haya más Andreas. Más #Ciudadanitos, por favor.