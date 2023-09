No solo de alimento vive el hombre, sino de toda palabra al salir de su boca. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional de Nuevo León, pertenece a esa secta.

Carece de contención, de dominio propio. Ni siquiera la estancia en Canadá mejoró su pobre pronunciación del inglés. Para los tres doctorados patitos, eminencia de académico y científico, ninguna de las defensas cumpliría con el protocolo en la examinación.

Samuel es regiomontano. Altanero, soberbio, engreído, exagerado y mentiroso. El tamaño de su quijada crece frente a los fotoperiodistas. Los reporteros de la fuente no detienen la fanfanorrería del interlocutor.

El sentido común de la democracia ha perdido la brújula. Samuel dice norte al sur. Este al oeste y arráncate compadre. Todo tiene un límite, hasta en los datos reales.

Pasó de ser el beneficiario del descarrilamiento electoral de Clara Luz Flores por conducto de Julio Scherer Ibarra, el depuesto fanfarrón colado en Palacio Nacional.

Nuestro hombre milagroso es capaz de abrir el mar de aire en las presas secas. Hacer llover promesas del cielo. Alimentar con cherrios a los niños olvidados en el DIF y en el centro capullos.

El tamaño del saqueo administrativo es enorme. El derecho humano al agua pasa a la báscula. Las industrias saquean los mantos subterráneos. Nos desaguamos.

Los inmigrantes, Haitianos y Venezolanos, trabajan en las obras públicas. Abrazados por el sol inclemente. Soportan la magra paga y las condiciones extenuantes. Marchas forzadas del puente verde con filtraciones estructurales.

Elipsis histórica. Hitler no consagró a Eva Braun, solo una bala en el cerebro. De haber centrado su atención, la votarían en la Alemania Nazi como senadora.

Samuel Alejandro solo tiene descafeinado cerebral para Mariana y Mariel.

Dont trust in him, the miracle man. El príncipe de las tiniebles, Ozzy Osbourne tiene razón