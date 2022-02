Colocación creciente de tropas cerca de fronteras.

Se ve como hostilidad amenazante. No es actitud propicia para el diálogo apuntarse con armas cargadas.

La tensión por Ucrania entre la Unión Europea y Rusia, entre Putin y Biden tiene una equivocada semántica de jugar a las vencidas en disputa por superioridad en poderío.

Las cinco horas de conversación entre Putin y Macron han sido más para un diagnóstico que para una terapia. Las sanciones unilaterales son jaque en el tablero, presión que amenaza con cortes de energía en caso de invasión rusa en territorio ucraniano.

Diplomacias de epidermis, con inhibiciones y precipitaciones requieren rumbo y ritmo, tiempo y paciencia para una solución concentrada e inteligente. Oriente y Occidente sólo podrán convivir en alianza y unidad transoceánica.

SER MEJORES HABITANTES

Se tiene la experiencia política de que un gobierno deje un tiradero y una revoltura al siguiente. En los condominios tienen muchos la irresponsabilidad de averiar, ensuciar y desordenar sin tomar en cuenta a los que también han pagado su estancia y vendrán al salir ellos.

La generación que ha estrenado este milenio ha aprendido, con la pandemia, que puede ser mejor habitante de su planeta. Contaminación, calentamiento global, contaminación ambiental, deforestación y desertificación, sobreexplotaciones y desperdicios hidráulicos nos han hecho peligrosos y destructivos.

La vida humana no ha sido suficientemente valorada, cuidada y defendida. Somos una especie que se está dañando a sí misma con nutriciones enfermizas y hábitos tóxicos. La salud es un equilibrio constantemente alterado y lastimado.

La pandemia ha puesto de relieve la importancia de la unidad política, económica y científica para poder enfrentar problemas de amplitud planetaria, sin exhibir desigualdades y exclusiones.

Ser mejores habitantes es tarea clara después de los millones de muertos por no poder respirar ni palpitar.

REVOCAR O CONFIRMAR

Dar mandato o retirarlo.

Sí o no a la continuación o a la suspensión. Si la respuesta será tachar “sí” o tachar “no”, la pregunta ha de ser directa y clara. ¿Quieres que siga el elegido? ¿Das tu mandato de que siga? Seguir, confirmar y dar son verbos precisos. Si se pregunta: ¿estás de acuerdo en que se revoque el mandato dado al actual presidente? Se responde “sí”, pero no es un sí al presidente, sino sí a quitarlo. Eso ya resulta complicado de entender para la gente sencilla. Va a la casilla para dar su sí al presidente y resulta que está diciendo que sí lo quiten. Lo más sencillo sería una imagen del mandatario y un cuadro para poner una equis de tacha “x” que significa no o una “v” chica de brazo alargado como señal de aprobación.

FRÍO DE DESPEDIDA

El invierno sólo había usado un subrayado frescor.

Ahora quiere despedirse con el frío. Se dice, filosóficamente, que el frío no existe. Sólo es carencia de calor. Como no existe la oscuridad, sólo es falta de luz.

El creyente sabe también que el miedo no existe, sólo es falta de fe. Que el mismo mal no existe, es sólo carencia de verdad y amor.

Es virtuoso y sabio no caer en el error de estarse quejando del frío sin acercarse al calor o abrigarse, o lamentarse de la oscuridad en vez de encender una llama, o de la enfermedad sin curarse, o dejarse atrapar por el miedo pudiendo activar las noticias, los pensamientos, las imaginaciones, los sentimientos y las decisiones que aumentan la fe que se hace vida auténtica y dichosa...