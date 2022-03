Un viejo refrán dice : “Febrero loco... y marzo otro poco”. Esto es muy cierto y aunque se refiere a cuestiones climáticas, puede aplicarse también a la realidad política que se vive actualmente en Coahuila. El gran trabajo como alcalde, su carisma y cercanía con el pueblo, más el evidente apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme y del aparato estatal, dan a Manolo Jiménez Salinas prácticamente el boleto para buscar la candidatura a gobernador por parte del PRI.

Sin embargo, el anuncio de hace semanas que hizo Jericó Abramo Masso, respecto a su interés por buscar la silla máxima del poder estatal, le puso pimienta a un proceso que se esperaba sin otros contrincantes de peso. No es la primera vez que el ahora diputado federal busca convertirse en gobernador. Cuando Humberto Moreira se despedía casi de su cargo para ocupar la presidencia nacional del PRI, una de las opciones para sucederlo que entonces se barajaba era precisamente Jericó, pero finalmente tuvo que conformarse con una diputación federal. Después, en tiempos de Rubén Moreira nuevamente buscó ser el candidato priista para sucederlo, pero al no gozar ni por mucho de su apoyo y simpatía, le ofrecieron a cambio buscar un escaño en el Senado de la República. Luego se integró al gabinete de Riquelme Solís y estuvo en la terna para convertirse en el contendiente de su partido para la alcaldía de Saltillo, pero finalmente le ofrecieron a cambio ser, por segunda ocasión, diputado federal. Ahora está presionando a “la cúpula” para ser el candidato del tricolor para gobernador, al grado que ha insinuado que si no recibe el apoyo, no tendría empacho en cumplir su sueño a través de otro partido, como Movimiento Ciudadano o Morena. Yo estimo y me considero amigo de Jericó, pero creo que cometería un error garrafal si cumple su amenaza, pues eso quizás dañaría al partido que tanto lo ha cobijado durante toda su trayectoria política, aunque, es cierto, no de la forma que hubiese querido.

Creo que una vez más Jericó debería apoyar al candidato en turno y, como muchas otras veces, ganar perdiendo.

Manolo Jiménez es un priista con tantos merecimientos como Abramo Masso, y los dos representan a las cartas más fuertes de su partido. Ambos son carismáticos y han demostrado ser excelentes alcaldes, legisladores y funcionarios públicos. Sin embargo, Jericó debería entender que Jiménez está mejor posicionado en la memoria de todos los coahuilenses y eso inclina la balanza en su contra.

Puede ser que me equivoque, es cierto, pero ante un rompimiento con el PRI por parte de Jericó, no podría aplicar después ese principio universal de todo buen jugador de canicas: “safis

vuelvis”. Y además de lo anterior, lleva todas las de perder por no gozar a su favor de la temible maquinaria del tricolor.

Pero independientemente de lo anterior, los coahuilenses buscamos y merecemos a un gobernador que sea honesto. No queremos a un mandatario cuyos compromisos políticos y personales le impidan realizar una labor transparente. Aunque muchos ya no creamos que la honestidad sea una virtud de los políticos, rezo todas las noches porque los candidatos de Coahuila tengan, aunque sea, una leve noción de lo que significa la decencia y la integridad.

Se busca a un gobernador que sepa que el verdadero desarrollo no sólo significa atraer a nuestra tierra grandes empresas e inversionistas, sino también crear la infraestructura que permita a los ciudadanos llevar una vida digna y sin carencias de bienes tan básicos como el agua, mejores vialidades, seguridad o salud pública.

Se busca a un gobernador cuyo talento para hacer promesas no sea superado por su talento para no cumplirlas. Los coahuilenses no queremos regresar a los compromisos populistas que sólo buscan atraer el apoyo de un gran número de cabezas, pero de pocos cerebros. Necesitamos a un gobernante que haga cosas grandes y que no las prometa, pues el más lento en prometer es siempre el más seguro en cumplir.

Se busca a un gobernador que sea un verdadero líder. Muchos de los

problemas que actualmente tenemos los mexicanos es por la falta de liderazgo del presidente de la República.

Si alguno de los precandidatos ya mencionados, más los que se sumen, es capaz de ofrecernos todo lo anterior, le ofrezco mi respeto y mi voto. Si con honestidad alguien reconoce su incompetencia para ocupar un puesto tan importante, −y no me refiero ni a Manolo ni a Jericó, pues de sobra han demostrado su enorme capacidad−, si alguien reconoce su incapacidad, decía, muy a tiempo están de retirarse de la contienda y seguramente así se harán merecedores de la gratitud, admiración y respeto de todos los coahuilenses.

